El dramático momento que atraviesa Shakira: viajó de urgencia a Colombia

La cantante atraviesa un difícil momento personal por una persona de su entorno más íntimo. Shakira debió viajar de urgencia a Colombia, su país natal.

Shakira atraviesa un duro momento familiar por el que debió viajar de urgencia a Colombia, su tierra natal. La cantante de hits como Te Aviso, Te Anuncio y Hips Don't Lie mostró una vez más cuán cercana es a su gente y cuánto le gusta estar presente en los momentos buenos y malos de su familia.

La artista oriunda de Barranquilla viajó a su país natal debido a que su padre, William Mebarak, debió ser intervenido quirúrgicamente. Shakira ingresó al Hospital Serena del Mar escoltada por sus guardaespaldas para ver a su progenitor en el difícil momento que atraviesa a sus 91 años.

Shakira siempre se ha mostrado muy cercana a sus padres. De hecho, en un documental de principios de los 2000 aseguró que ellos eran sus mejores amigos. El tiempo ha pasado y la salud de su papá se ha desgastado, pero la cantante demuestra que es fiel a su lugar como hija, a pesar de la distancia que la separa de su país natal tras irse de Barcelona e instalarse definitivamente en Miami.

El cuadro del padre de Shakira se trataría de hidrocefalia, por lo que la operación se basó en quitarle líquido del área cerebral. Aún se desconoce cuál el estado de salud actual de Mebarak y de su gravedad.

La felicidad de Shakira por el éxito de su sesión con Bizarrap

"Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", comenzó su descargo Shakira en alusión al mensaje de su canción. Y sumó: "Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".

Shakira dedicó su sesión con Bizarrap a Piqué y su actual pareja y eso generó la empatía de millones de mujeres alrededor del mundo, que convirtieron a esa colaboración musical en un hit.