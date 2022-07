El drama personal que Paula Chaves vivió con sus hijos: "Convulsionó"

Paula Chaves vivió un momento muy angustiante. Su hijo Baltazar y su hija Filipa tuvieron una emergencia médica en plena autopista Panamericana.

Paula Chaves contó en sus redes sociales el angustiante momento que vivió con sus hijos Baltazar y Filipa, que vivieron problemas de salud al mismo tiempo. "Gracias por cruzarte en nuestro camino", escribió la conductora en sus historias de Instagram dedicado para un motoquero que la ayudó en plena Panamericana y a quien busca encontrar.

El miércoles pasado, Paula Chaves vivió un gran susto cuando se dirigía a una guardia médica para que atendieran a su hijo Baltazar (de 5 años) porque estaba descompuesto. En ese sentido, la conductora y modelo reveló en sus historias de Instagram toda la desesperante secuencia que le tocó experimentar y que, afortunadamente, terminó con final feliz. En parte gracias a un motociclista que la asistió en la mencionada autopista.

"Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar. Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó", empezó contando Chaves, ya más tranquila. La modelo también llevó tranquilidad a sus más de 4 millones de seguidores al aclarar que a la pequeña esta convulsión no le afectó neurológicamente ya que se produjo por la fiebre, aunque en el momento no lo sabía. "Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar", sumó la conductora de Bake Off.

Es que al ver que había un muchacho cerca con una moto, le gritó por favor que se acercara a ayudarla. Lejos de hacerse el desentendido, el motoquero actuó con rapidez y le abrió camino por la Panamericana. Pero eso no fue todo, porque al llegar a la guardia Chaves bajó desesperada y le dio varias indicaciones: "Dándole las llaves le dije: 'Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto'". El motociclista acató y le dijo que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica.

"Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo: 'Mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco', gracias por cruzarte en nuestro camino", cerró el relato Paula Chaves muy agradecida con el hombre que la ayudó en el angustiante momento y a quien intentó contactar a través de sus historias de Instagram.

Las convulsiones de Filipa

Chaves compartió otras stories en las que explicó que decidió contar su experiencia ya que podría servirle a otras personas. Es que la propia conductora detalló que lo que sufrió su hija Filipa "no es grave" y que finalmente no se trata de un "problema de salud". Entre la información que compartió se podía leer que las estadísticas marcan que cuatro de cada 100 niños presentan un episodio de este tipo entre los 9 meses y los 5 años. Inclusive recordó que hace algunos años el hijo de Rocío Guirao Díaz había tenido una situación similar.