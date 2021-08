El drama laboral de Adriana Salgueiro: "No me llaman"

Con un largo recorrido en cine, teatro y televisión, la actriz y conductora habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en su trayecto laboral.

La actriz Adriana Salgueiro habló de los prejuicios que tiene la industria a la hora de llamarla para proyectos laborales en televisión y confesó que la rechazaron en varias ocasiones. "Me dicen que doy muy joven para ser madre de una protagonista", reveló.

"Hay muchos prejuicios. En mis comienzos me favoreció un montón armar una carrera como actriz, obviamente. Pero hay un punto que te juega en contra, porque en los medios te etiquetan y no te dan la oportunidad de mostrar otra cosa. No hay que renegar de eso, pero sí tirarle de las orejas a los autores y a los productores para que no piensen que sos solamente una cara bonita", remarcó Salgueiro, en declaraciones a la periodista Belén Canónico.

Y sentenció, como una crítica a los productores: "No sé si quieren que me saque el maquillaje, me ponga zapatillas y no me bañe por cinco días para demostrar que soy una buena actriz... No es así, yo puedo hacer cualquier tipo de papel. Si me piden que me avejente, me tiña, que engorde, yo no tengo problema".

A los 64 años, la actriz confesó que el no renegar de su edad le valió que la rechazaran de varios proyectos en televisión: "Los autores escriben solo la historia de los protagonistas, no es que arman una historia familiar como hacían antes. Y para colmo, me dicen que doy muy joven para ser madre de una protagonista. Me terminan perjudicando, pero es lo que hay. También pasa que les digo que no me importa, me puedo poner el pelo gris, maquillar arrugas o lo que sea necesario, pero tampoco se les ocurre. En cambio en el teatro puedo hacer lo que quiero".

Días atrás, la ex Miss Universo había manifestado a La Nación sobre su drama laboral: "Es como un examen permanente; salvo para algunos personajes, que parece tengo una garantía, para otros hay que demostrarlo y me molesta bastante; pero el medio es así y me lo banco". Actualmente, Salgueiro conduce Espléndidos e infidentes, programa radial junto a Matías Alé en La 990, forma parte de El club de las divorciadas -el ciclo de Laurita Fernández en El Trece- y La chica del sombrero rosa, la comedia que protagoniza junto a Zulma Faiad, María Rosa Fugazot, Kitty Locane, Alfredo Martín y Matías Santoiani en el teatro La Casona.