El doloroso momento de Paula Chaves: "Qué ganas"

Paula Chaves vive un doloroso momento personal. De acuerdo a lo que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, la famosa conductora de TV de Telefe lamentó la muerte de un ser querido y causó sensación entre sus miles de internautas.

En las últimas horas, la esposa de Pedro "Peter" Alfonso publicó una foto en la que recordó la pérdida de su abuelo, quien murió en agosto de 2022. Don Isaac, más conocido como "Kaki", tenía 97 años de edad y desde hacía un tiempo venía luchando con un problema de salud que lo tenía a maltraer.

"Qué ganas de llamarte por teléfono e ir a visitarte, vieji", manifestó Paula Chaves, que todavía no lograr superar su muerte teniendo en cuenta que significó una gran compañía cuando su madre falleció. De hecho, en febrero de 2022, también murió su abuela "Guingui", que era la esposa de Don Isaac.

Cabe recordar que, en mayo de 2022, Paula y Pedro habían decidido mudar a "Kaki" a su casa para tenerlo más cerca y que tenga mayores cuidados. Es que en noviembre de 2021 sufrió un ACV que le dejó más problemas de salud.

El drama de salud de Paula Chaves que compartió en Telefe: qué problema tiene

En su reciente visita a Juego Chino, el ciclo de entretenimiento que conduce Guillermo "El Pelado" López por Telefe, la exconductora de Bake Off contó que sufre de hipocondría. Este trastorno se caracteriza por la sensación de padecer un enfermedad grave o potencialmente letal al empezar al manifestar síntomas leves y relacionarlos con algún problema mayor no diagnosticado. "Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", aseguró Paula.

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma", enfatizó Paula Chaves sobre esta condición que mucha veces termina afectando su día a día. "De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", continuó en tono anecdótico.

En este marco, la reconocida modelo contó de una vez que la hipocondría la hizo perderse varios días de vacaciones en familia. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro", contó entre risas. Sin embargo, luego concluyó seria: "La paso para el traste".

Por último, contó otra anécdota para enfatizar que realmente sufre cuando tiene empieza con su sintomatología. "Un día, Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", finalizó.