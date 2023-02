El doloroso adiós de Flavio Mendoza: "Tan roto"

Flavio Mendoza despidió en redes sociales a un muy querido amigo y compañero de Circo del Ánima, el show para toda la familia que dirige el coreógrafo.

Flavio Mendoza se despidió en sus redes sociales de un ser muy querido y con relación a su carrera artística. "Acabo de llegar a casa después de vivir uno de los peores fines de semana de mi vida", escribió el reconocido coreógrafo y productor teatral en su cuenta de Instagram.

Usuario muy activo en redes sociales, Flavio Mendoza demostró la profunda tristeza que lo embargó por una lamentable noticia. El coreógrafo se volcó a sus redes sociales para despedirse de Oscar Pueyrredón, no solo un querido amigo sino también una parte fundamental de Circo del Ánima, uno de los importantes shows para toda la familia que Flavio dirige y al que calificó como el "broche de oro" de su carrera.

"Acabo de llegar a casa después de vivir uno de los peores fin de semana de mi vida, me fui a la ducha y pude llorar todo lo que necesitaba y creo que nunca va a ser suficiente", comenzó un Mendoza muy conmovido todavía por la triste noticia de la muerte de su querido Oscar Pueyrredón, una persona a que la el coreógrafo aseguró que ama mucho. En ese sentido, Flavio siguió hablando sobre su amigo: "Siempre me miro a los ojos y dijo Cosas con tanto cariño y respeto que te voy a extrañar mucho".

"Son los momentos que te das cuenta que la única gloria o triunfo es haber compartido momentos con esas personas que te vuelven Especial", siguió Flavio Mendoza en su dolorosa despedida, en la que aseguró tener el corazón "tan roto" que no sabe cómo puede seguir aguantando el dolor. Entonces reconoció que fue ver a su hijo jugando lo que lo hizo pensar en volver a ser fuerte.

"Hoy nos toca atravesar esta gran pérdida un ser de luz como era Oscar", agregó el artista en su cuenta de Instagram. En el texto también explicó que El Circo Del Anima "es un gran sueño de toda esta familia y por eso se llama anima (ALMA)" en homenaje a todos los que les dejaron algo.

Para cerrar, Mendoza escribió: "Cada día que me suba a ese escenario será en tu honor porque gracias a vos yo logre otro sueño, no te digo adiós solo te digo hasta pronto porque creo que algún día todos nos reuniremos, que descanses en paz y gracias por todo lo vivido me vas a hacer mucha falta te amo". Fueron varias las figuras del espectáculo que saludaron a Flavio Mendoza por el difícil momento que atraviesa, como Moria Casán, Georgina Barbarossa y Julia Zenko, entre otros.

El fuerte desplante de Flavio Mendoza a Nito Artaza en el teatro: "Me duele"

El elenco de Nito Artaza apuntó contra Flavio Mendoza por una actitud que lo sorprendió. El bailarín y coreógrafo había asistido a una de las funciones teatrales de la obra de Artaza y, cuando llegó el momento de hacerlo subir al escenario para agasajarlo, el artista se fue sin dar aviso.

"No sabemos qué pasó. Ni idea. Tampoco nos mandó un mensaje explicando. Esto pasó mientras estábamos el escenario. Teníamos listo todo para agasajarlo y nos sorprendió mucho lo que hizo", soltó Lorena Liggi, miembro del elenco de la obra de Nito Artaza, Argentina, La Revista. Y siguió: "Nos dolió su actitud. Me duele porque es una persona a la que quiero. Conmigo siempre se portó muy bien. Cuando vino a ver mis espectáculos siempre tuvo una devolución. Me parece raro que se haya ido sin mandarnos un mensaje", en diálogo con Primicias Ya.

La actriz mostró su enojo porque le dieron siete entradas a Flavio y las mismas podrían haber sido vendidas para el público. Como si fuera poco, Mendoza habló bien de la competencia de la obra de Artaza, Cocodrilo en la feliz, dirigida por Omar Suárez. "Es un placer estar acá. Una revista que nunca murió. Estos son unos capos, haciendo la mejor revista de la argentina", sostuvo el coreógrafo, detalle que habría agravado aún más el enojo del elenco de Nito.