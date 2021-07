El Dipy se despega de Juntos por el Cambio y disparó contra todos: “No creo en nadie"

El músico macrista conversó con Viviana Canosa y cuestionó al Gobierno, pero también buscó despegarse de Juntos por el Cambio. "No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC", afirmó.

El músico David Adrián Martínez, más conocido por su nombre artístico El Dipy, estuvo en el programa de Viviana Canosa y habló sobre la gestión actual del Frente de Todos, de su vínculo con la política y sus aspiraciones personales.

“¿Sos radical o qué sos?”, le preguntó Canosa. “De nadie”, le respondió él. “Pero ponele que tenés una preferencia, ¿de qué sos?”, insistió la conductora de A24. “Soy de mí. Ninguno me va a dar de comer a mí, tengo que salir a laburar yo. Yo soy mío, creo en mí”, añadió. “No creo en nadie porque nadie hizo que yo pueda creer en nadie. Mi realidad es que yo el lunes tengo que pagar 36 mil pesos de alquiler de mi departamento, me faltan 7. Las voy a conseguir porque para eso laburo, pero tengo que mantener a mis dos hijos”, explicó.

“Qué lindo país tenemos. La verdad, yo a veces me pongo a pensar y digo: ‘Yo nací en el país equivocado”, expresó El Dipy. “¿Cuántos pensamos esto acá?”, preguntó abiertamente. Sin embargo, no sólo se mostró en contra del oficialismo, sino de todos los políticos en general y dijo que son “como Micky Mouse”, porque se muestran simpáticos y después traicionan a las personas. “Son unas ratas, todos. Decime alguno que no te haya demostrado que no lo haya sido”, la desafió a Canosa. Sobre el expresidente Mauricio Macri, bromeó: “Éste es el gato”, y recordó el escándalo que generó la foto que se sacaron juntos. “Que quilombo que hizo esta foto, ¿no?”, pensó en voz alta.

Los rumores sobre su candidatura

Después de una versión que circuló en las redes sociales y que aseguraba que El Dipy iba a postularse como candidato a concejal en La Matanza con Facundo Manes, aclaró todo a través de su cuenta de Twitter. “¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC”, comenzó.

“Estoy solo. Sin 1 peso. Si querés entrar en política, tenés que transar. Yo no transo. prefiero armarme un partido propio antes”. En otro de los tantos tuits, agregó: “Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”.