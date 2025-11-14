Una famosa actriz que está diagnosticada con cáncer habló de su duro presente.

La actriz Marta González volvió a conmover al público con un testimonio cargado de sensibilidad y honestidad brutal. En diálogo con Oscar “Cholo” Gómez Castañón en Desde el alma (Radio Rivadavia), la artista habló de su lucha contra el cáncer, una batalla que enfrenta desde hace años y que hoy transita con una mezcla de agotamiento, serenidad y espiritualidad. “Estoy cansada, la verdad”, confesó al relatar que decidió abandonar la quimioterapia intravenosa. “Le pedí a mi oncóloga que me cambie la quimio que me daban en vena… sufría mucho porque ya no tengo venas. Las tengo muy finitas”.

Actualmente continúa con un tratamiento de quimioterapia oral que, si bien le brinda mayor comodidad, igual la obliga a convivir con un agotamiento constante. “Estoy todo el día con sueño. Estoy cansada. Pero estoy mejor y eso me da fuerza para seguir”, expresó con la entereza que la caracteriza.

El momento más íntimo llegó cuando habló de la muerte sin temor ni dramatismo. Con voz calma, González compartió una reflexión que impactó al conductor y a los oyentes: “No le tengo miedo a la muerte”. Luego profundizó en su mayor esperanza: “Tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que quiero”. Sus palabras dejaron en claro que su fe ocupa un lugar central en esta etapa de su vida.

La gran reflexión de Marta González

A lo largo de la entrevista, Marta González dejó varias reflexiones que resumen su filosofía de vida. Reiteró que su fuerza nace del afecto que recibe y del que da: “Dar y recibir amor es lo único que salva”. También explicó cómo la resiliencia la acompaña desde hace más de 15 años, mucho antes de que el término se hiciera popular.