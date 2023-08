El desgarrador deseo de Silvina Luna antes de quedar internada: "Ojalá"

La famosa modelo hizo un potente descargo en sus redes sociales un tiempo antes de sufrir su delicado momento de salud.

Hace ya tres meses que Silvina Luna está internada luchando por su vida. Pese a haber tenido unas semanas de mejorías, la modelo recayó y ahora se encuentra en estado crítico. En medio de este panorama desolador para sus amigos, familiares y seguidores, salió a la luz un premonitorio mensaje de Luna grabado unas semanas antes quedar en internada.

A través de su cuenta de Instagram, Luna había publicado un video en donde hablaba de su salud y les enviaba un mensaje a sus seguidores para que tomen conciencia de las presiones sociales a las que se exponen. El mismo, fue recordado por Carmen Barbieri en Mañanísima y generó gran emoción entre los presentes.

"Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar", se escucha que dice Luna en el clip.

Asimismo, sumó: "Viven preguntándome qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida". Entonces, fue cuando se refirió a su estado actual de salud: "Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias".

Por último, finalizó: "Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. El valor no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro". Y luego, remarcó: "A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera".

Nueva complicación en la salud de Silvina Luna: "Todo empeora"

Silvina Luna sufrió otra complicación y continúa peleando por su vida. La modelo permanece internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano debido a una insuficiencia renal, causada por la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien le inyectó metacrilato en los procedimientos estéticos que le realizó en el año 2011. Ahora, Luna sufrió un nuevo percance con su salud.

Según los médicos, la falla renal de Silvina sería "irreversible" y no queda más opción que esperar. "Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, explicó Damián Rojo en Bien de Mañana (El Trece). Ahora, se dio a conocer otro dato desalentador.

Flor de la V, conductora de Intrusos (América), se comunicó con el entorno de la modelo y aseguró que "está viviendo momentos difíciles porque está muy presente el tema de la bacteria que están combatiendo". En este sentido, señaló que "toma muchos antibióticos" y "llegó a tomar tres diferentes que le provocan mucho dolor de estómago".

A pesar de que los médicos están haciendo todo lo posible para revertir el cuadro, todo esto fue un combo explosivo para su salud. "A veces le cambian alguno y eso dificulta su alimentación. Todo empeora. Hace un paso para adelante y dos para atrás”, señaló la conductora. Por último, cerró: “Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”.