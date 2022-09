El desesperante momento de Lali Espósito en un estacionamiento: "Quedé encerrada"

La cantante y actriz contó con detalles cómo fue el difícil momento que vivió. Lali Espósito relató cómo se quedó encerrada en el montacargas de un estacionamiento.

Lali Espósito se quedó encerrada en el montacargas del estacionamiento de una famosa radio y llegó tarde a una entrevista por ese motivo. La intérprete de N5 y Disciplina protagonizó una situación complicada debido a los insistentes intentos de sus fans por llamar su atención.

"Me quedé encerrada en el montacarga, desde el año 72 que yo no me subía a un montacarga. Y sucedió, había mucha energía. Dicen que había gente apretando el botón de abajo y hubo una situación de botones que trabó todo. Quedé ahí, charlamos de la vida. Teníamos una compi, Agus, que sufre el encierro", comenzó su descargo la cantante en diálogo con Nicolás Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde en el ciclo Nadie Dice Nada de Luzu TV.

Espósito contó que hicieron ejercicios de respiración en el momento de ansiedad vivido en el auto. "'Respiro, inhalo exhalo'. Yo estaba un poco preocupada porque no llegaba a la nota con ustedes que tanto esperamos", agregó la exprotagonista de Casi Ángeles.

Lali sobre su descubrimiento sexual

"De manera inconsciente fui compartiendo a través de mi música, por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo y amor. Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, no para el afuera sino conmigo", reflexionó Espósito sobre su vida. Y agregó: "Me di cuenta de que yo me mentía un montón. No aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban. Siempre separaba: 'me gusta una chica, pero me pongo de novia con varones'".

Lali contó que el hecho de ser una figura pública también interfirió en su negativa a exponer su costado lésbico. "Esta cosa de ser la chica de la tele políticamente correcta que es simpática. No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa pero en los últimos años me di cuenta que por lo menos en mi música yo necesitaba ser más franca", aclaró la protagonista de Esperanza Mía.

"Sentí que no tenía una canción como 2 son 3 o como N5 dentro del pop que yo hago. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español con este sonido y de esta manera. No estaba", concluyó la ex Teen Angel en alusión a otro de los motivos por los que decidió exponer su costado más sexual en sus últimas canciones.