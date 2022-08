El calvario de Cinthia Fernández: se reveló qué bacteria contagió a su hija

Cinthia Fernández transita un momento desgarrador tras la internación de su hija Francesca y contó dónde se habría contagiado.

Cinthia Fernández no vive sus mejores días luego del grave problema de salud de su hija Francesca mientras se dirigían hacia Punta Cana, situación que derivó en su internación. Tras lo sucedido, la mediática confesó dónde se puede haber contagiado, así como también la bacteria que atacó su cuerpo.

El estado de salud de la hija de Cinthia Fernández es preocupante ya que, tras su primera internación, sufrió una recaída. En este contexto, la mediática y panelista de Momento D, programa conducido por Fabián Doman, brindó declaraciones y reveló dónde estuvieron previo al desesperante momento.

"Hay que rezar para que no vomite y el tema es que tolere los líquidos. Si no vomita la llevamos bien, pero si vomita hay que volver a internarla", expresó en contacto con el ciclo de El Trece. Al mismo tiempo, se mostró muy molesta por el accionar de la clínica a la que la llevó.

"Después de que se olvidaron de darle el medicamento principal y le dejaron todo un brazo inflamado... no confío ni en mi sombra", expresó con fastidio. El diagnóstico es gastritis aguda y reveló que antes de subir al avión, comieron en un local de comidas rápidas: "Era práctico, las nenas querían comer ahí. El vuelo fue a las 12 y a las 2 de la mañana empezó a vomitar Fran. No paró, vomitó todo el vuelo, ya al final con decirte que vomitaba la bilis...".

Cinthia Fernández planeaba regresar al país lo antes posible con el objetivo de derivar el estado de salud de Francesca con sus dos pediatras. La recaída de su hija cambió los planes y parece que estarán en Punta Cana unos días más. "Seguro tenga que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera", le expresó al periodista Guido Zaffora, quien trabaja en el programa Es Por Ahí por América TV.

El mal momento de Luis Ventura con su hijo de 8 años

Luis Ventura abrió su corazón y contó el mal momento que vivió con su hijo luego de llevarlo al neurólogo de urgencia. Hace ya varias semanas que el periodista decidió hablar a fondo de Antonio, el niño de 8 años que todavía no habla debido a una condición neurológica. Pero esta vez decidió hacer un fuerte descargo en vivo.

El pasado martes 23 de agosto, el panelista de A la Tarde, tuvo que llevar de urgencia a su hijo al médico y cuando salió del hospital, se encontró con que su auto no estaba en el lugar en que lo había dejado. "Antonito tuvo una crisis y lo llevo al neurólogo. La consulta estaba programada para cuarenta minutos y la consulta duró dos horas", explicó Ventura al aire en el programa de América TV.

"Estacioné el auto en una zona donde teóricamente se podía y cuando salgo después de dos horas me encuentro con que en el lugar de mi auto, había otro y delante de ese había 25 coches hasta la esquina. Solo llevaron al mío", puntualizó Ventura enojado. Además, añadió: "Yo siempre digo que las excusas no se televisan. He recibido disculpas, que las acepto, contemplo toda la explicación".

Ya entrando en detalles, Luis Ventura hizo un fuerte descargo sobre el estado en el que encontró el auto y aclaró que su hijo no estaba arriba del mismo, sino que dentro del consultorio cuando se dio la situación. "Me lo rayaron, como tiene caja automática, me lo desprogramaron, se trabó el freno de mano, tuve que llamar gente. Desde el mediodía hasta que pude encontrar mi auto 12 horas después, yo no supe si me lo habían robado, si me lo llevó la grúa", contó enojado y angustiado.