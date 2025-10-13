El bochornoso momento que pasó Robertito al aire.

Robertito Funes Ugarte atravesó una situación bastante vergonzosa este último sábado en pleno móvil con LN+, mientras se encontraba en el Festival del Asado y la Empanada por el Día Nacional del Asado. Allí el reconocido periodista habló con uno de los asadores y le realizó diversas preguntas referidas al evento, así como a la correcta cocción de la carne. Sin embargo, determinado punto, escuchó algo que lo descolocó por completo.

Ocurrió mientras su interlocutor le presentó una tira de cuero, conocida como guasca), que se usa para diversos trabajos rurales (usualmente para la rienda). El trabajador de prensa tomó el objeto y dio un latigazo contra la mesa para ver su contundencia, tras lo cual alguien le gritó: "¡Sos terrible, cómo te gusta la guasca!". Más allá de que la RAE indica que "guasca" es un ramal de cuero, cuerda o soga que puede utilizarse de rienda o látigo, esto tomó por sorpresa a Robertito y, en ese mismo instante, le manifestó: "No, no seas ordinario, estamos en vivo para LN+".

Robertito Funes Ugarte y su enojo en los Martín Fierro

El hombre que alguna vez condujo TVR tomó bastante notoriedad luego de los Martín Fierro, por sus duras críticas no solo contra APTRA sino también contra el ganador del premio al que estaba ternado (el de mejor movilero). “Fue un mamarracho, un espanto todo. No estoy enojado, estoy embolado”, disparó en diálogo con Puro Show.

"No sé qué hizo la gente de APTRA. Mi enojo es con las ternas, estaban mal diagramadas, todas mezcladas. Todo fue raro. La próxima tendrían que hacerlas equitativas", apuntó. Sin embargo, puso una suerte de paño frío al asunto: "Igualmente, fue una fiesta divina, la pasamos bien". Aún así, prosiguió y con mayor crítica: "Tienen que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, que compartan la presidencia".

Robertito Funes Ugarte durante la entrega de los Martín Fierro.

Cabe destacar que más tarde, Oliver Quiroz (quien se quedó con la estatuilla) comentó que durante la fiesta posterior a la gala, se acercó a Robertito para saludarlo y este ni siquiera lo felicitó, lanzándole que "esto es APTRA, cuando pasen los años te vas a dar cuenta".