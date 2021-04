Cristina Pérez trató de dictador a Alberto Fernández.

Luego de las medidas presidenciales que limitan la circulación y suspenden las clases presenciales por 15 días, Cristina Pérez lanzó un repudiable editorial en donde trató a Alberto Fernández de "dictador".

“Esta noche, señores del Gobierno nacional, se parecen más a los dictadores que tanto dicen aberrar”. arremetió la periodista ultra macrista contra el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Educación Nicolás Trotta.

Rabiosa, señaló en su programa de Radio Mitre: “Señor Presidente de la Nación, usted no está por encima de la Constitución, y de la pandemia tampoco. Y como juró, si es que todavía lo recuerda, la patria se lo va a demandar, no el Instituto Patria No se cómo le caerá, pero esta noche, sepa que sus conciudadanos porteños no lo consideran una persona grata y no solo por el sonido de las cacerolas”.

“La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene carácter de ley, hoy, en un mensaje del propio primer magistrado de la Nación ha sido avasallada de palabra, y con la amenaza de llevarlo a la acción. Tengan el honor y la honorabilidad de pelear con los instrumentos de la democracia como adversarios civilizados que se respetan a través de las urnas”, agregó la pareja televisiva de Rodolfo Barili, quien dio positivo de COVID-19 en los últimos días.

Con respecto a Nicolás Trotta, Pérez sentenció: “Si usted tiene palabra, renuncie, si es que usted valora la consistencia de su palabra. Porque no se explica que en solo horas haya argumentado que la escuela es central para poder transitar este momento de dificultad. Para cerrar su violento editorial, la comunicadora macrista habló sobre Cristina Kirchner y su relación con el Presidente amenazando: “Dé la cara, estas fueron sus ideas. Si es líder de un espacio, por lo menos hágase cargo porque, ¿sabe qué? Y lo digo con pena, a su Presidente se le ven los piolines”.

El error de Cristina Pérez sobre las vacunas chinas que la dejó al descubierto

Cristina Pérez lanzó una nueva fake news contra las vacunas chinas al aire de Telefe Noticias y quedó al descubierto. Mientras conversaba con el doctor López Rossetti sobre la muerte de Mauro Viale, la conductora hizo una pregunta maliciosa, con poca información y con la intención de criticar el plan de vacunación del Gobierno.

"Los 2 millones de vacunas más cercanos que tiene Argentina por recibir son las de Sinopharm, la vacuna china que es la que se dio Mauro Viale", comenzó diciendo Pérez y marcó que "desde China dijeron que 'la verdad, no es tan efectiva como pensábamos'". "La primera dosis es muy poco efectiva, hablaban de un 3%, ¡nada!", sostuvo la conductora de Telefe Noticias y, muy preocupada, consultó al doctor: "Esta información cómo la podemos procesar en medio de la inquietud por la escasez de dosis?".

Sin vueltas, el doctor López Rossetti la frenó en seco y le dijo: "La primera respuesta es que si yo mañana tengo que vacunarme y es Sinopharm me vacuno sin ninguna duda. Los estudios preliminares hablan de una efucacia mucho más alta, cerca del 80% pero no fueron publicadas en revistas internacionales que es lo que tenemos que esperar, tal cual pasó con Sputnik V".

En principio, Cristina Pérez mezcló información. La vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac es la que se dijo que tiene solo tiene una eficacia del 3% si se administra una sola dosis. Esta vacuna no se está aplicando en Argentina, sino sí en Chile. El Gobierno está en la espera de 2 millones de vacunas de la Sinopharm, que tiene una eficacia del 79,34% desde los 14 días después de haber recibido las dos dosis. La vacuna es segura y los participantes que recibieron dos dosis produjeron un alto nivel de anticuerpos contra el virus a una tasa del 99,52%. Además, Sinopharm fue aprobada por la Anmat para aplicarla a mayores de 60 años.