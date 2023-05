El antes y después de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes: su transformación en fotos

El músico fue protagonista de una gran transformación física y personal. Descubrí el antes y después de Emanuel Noir, y qué dijo sobre los Premios Gardel.

El cantante y líder de la exitosa banda de cumbia Ke Personajes, Emanuel Noir, ha experimentado una notable transformación a lo largo de los años. Su historia de vida está marcada por desafíos y adversidades, pero también por un renacimiento personal que lo ha llevado al éxito y a convertirse en una inspiración para muchos.

Emanuel Noir se hizo conocido como la voz principal de Ke Personajes, una banda argentina que alcanzó la fama durante el 2020, en plena pandemia. Sus canciones se volvieron virales y se convirtieron en verdaderos éxitos. Además, colaboró con FMK en "Un finde", el Crossover 2 de Big One, y la canción no para de sonar en todos lados. Su talento musical lo ha llevado a la cima, pero su camino hasta allí no ha sido fácil.

Desde temprana edad, Emanuel luchó contra las adicciones y se vio atrapado en el oscuro mundo de las drogas. Además, enfrentó la depresión y llegó a intentar quitarse la vida. Sin embargo, encontró un camino de redención a través de la religión y logró superar sus adicciones. En la actualidad, irradia un espíritu alegre y optimista que se refleja en su música.

Pero no solo su vida personal ha experimentado un cambio rotundo, su apariencia física también ha evolucionado a lo largo del tiempo. En su juventud, Emanuel lucía una melena larga y rizada, muy diferente a su aspecto actual. Con el paso del tiempo, ha adoptado diferentes looks, desde el cabello corto hasta la elección de ropa deportiva, siendo las camisetas de fútbol una elección frecuente.

Con una abundante cabellera ondulada, la imagen de Emanuel Noir parece de otra vida con respecto a cómo lo conocemos ahora.

Pero fue en su cuerpo donde más se notaron los cambios. Emanuel comenzó a cubrir su cuerpo con tatuajes, convirtiéndose en un lienzo vivo. Actualmente, su piel está casi completamente tatuada, destacándose especialmente los tatuajes en sus brazos y rostro. El más llamativo es el que adorna su mentón, dándole un aspecto distintivo y único.

Las críticas a los Premios Gardel

Tras la 25° gala de premiación, expresó su descontento con los premios Gardel, uno de los reconocimientos más importantes de la música en Argentina. Criticó la falta de representación de la cumbia en las categorías de los premios, señalando que muchos artistas de este género merecen estar en la misma ceremonia donde se premian otros géneros extranjeros.

Con valentía, Emanuel denunció la falta de inclusión y equidad en los premios Gardel, cuestionando el proceso de nominación y selección de ganadores. Expresó su deseo de que se brinde espacio y reconocimiento a los géneros autóctonos argentinos, como el tango y la cumbia, que considera pilares fundamentales de la música en el país.

El antes y el después de Emanuel Noir no solo se reflejan en su apariencia física, sino también en su trayectoria personal y en su voz crítica. Su historia de superación y resiliencia es un ejemplo inspirador para todos aquellos que enfrentan adversidades en sus vidas. Con su música y su valentía, Emanuel continúa dejando huella en la industria musical argentina, demostrando que las segundas oportunidades pueden conducir a un éxito extraordinario.