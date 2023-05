Edith Hermida destapó la interna con Beto Casella por el Indio Solari: "¡Re garca!"

Edith Hermida lanzó declaraciones sobre su relación con Beto Casella y contó una historia inesperada sobre ellos dos. El reclamo de la periodista al conductor de Bendita TV.

Edith Hermida arremetió contra Beto Casella de una manera inesperada mientras brindaba una entrevista. La panelista y locutora se acordó de una anécdota entre ambos en la cual no quedó muy bien parado el conductor de Bendita TV. "Re garca", expresó contundente.

En diálogo con el ciclo radial Crossover, conducido por Julio Leiva en Vorterix, Edith Hermida comentó su fanatismo por el rock nacional y su presencia en distintos shows antes de ir de lleno a la anécdota con Beto Casella. "Soy muy rockera, no me tienen en cuenta como rockera pero sí", expresó.

En ese momento, Julio Leiva reveló que la vio sentada en la vereda tomando alcohol en una botella cortada en un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. "Eso podría haber pasado en Olavarría y Tandil, yo soy muy seguidora del Indio y de toda esa liturgia", sostuvo. Allí fue cuando confesó que podría haber cenado con uno de los máximos exponentes del rock nacional, pero no lo pudo hacer por Beto Casella.

"Beto fue a comer. Yo pensé y le dije '¿me llevás?' Y Beto me dijo 'no ¿por qué te voy a llevar?' ¡Re garca! Hasta último momento pensaba que era una joda de Beto", reveló Edith. Además, aprovechó para pegarle ya que aseguró que ella se merecía estar en esa comida: "Me parecía injusto porque, todo bien con Beto, pero él no sabe nada. No sabe quién es el Indio Solari. Yo había ido vestida más o menos y no me invitó. Todavía se lo recrimino".

Beto Casella habló de más y contó lo que nadie sabía de Marixa Balli: "Yo lo sentí"

Beto Casella es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. Y en este sentido, su vida privada también es de interés público, más aún si en la misma hubo un fogoso romance con una reconocida figura de la farándula. Sin ningún tipo de filtros, el periodista habló de su vínculo con Marixa Balli y contó un dato que nadie conocía sobre la bailarina.

“Lo menciono sólo porque lo dijo ella sino yo no hablaría nada. Vi que estuvo muy cariñosa. Lo nuestro no fue una cosa puramente sexual, te diría que hubo amor”, comenzó diciendo Beto Casella. Entrevistado por América TV, el conductor de Bendita reveló detalles de su noviazgo con Balli y contó un dato contundente sobre el motivo de la separación.

Sin filtros, Beto Casella expresó: "Creo que lo terminó ella porque había mucha presión de la familia, me parece. Ella era una bailarina clásica del Colón y yo era un chico de Haedo. Así que, muy bien no le caí a la familia. Con las dos veces que me vieron, les alcanzó. Yo lo sentí, porque la primera vez que estuve fue de amabilidad y la segunda fue todo más seco”.