Dramática revelación de José María Muscari sobre su padre: “Fue una tortura"

José María Muscari reveló la tortuosa relación que vivió con su padre durante su niñez y el bullying que sufría en la escuela.

José María Muscari logró triunfar en el mundo del teatro, el cine y la televisión, actualmente con su obra Sex, viví tu experiencia, que está siendo un éxito en el mundo del teatro comercial. Sin embargo su infancia no fue nada fácil, en especial por la relación con su padre y el bullying que sufrió en la escuela.

El papá de Muscari trabajó toda su vida en una verdulería, el legado familiar que le quedó por parte de su padre. Durante esta entrevista exclusiva con Infobae, el dramaturgo contó por qué la niñez fue su época más dura, cómo era su vínculo con su padre y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo.

En el colegio, tuvo que ganarse el puesto de “el líder” para evitar que le hicieran bullying por su orientación sexual. Así se convirtió en el nene del grado que convencía a todos sus compañeros para hacer travesuras, como ignorar a todos los profesores o desafinar en las clases de música. Según contó, el desencadenante de todo esto fue la figura de su papá.

José María Muscari con su mamá y su papá.

“Desde el inicio de mi etapa pensante hasta los 12 años, para mí, la presencia de mi papá fue una tortura. Me avergonzaba verlo aparecer en la escuela. Porque además de ser grande, era obeso y caminaba con bastón porque tenía gota, una especie de artritis producida por la concentración de ácido úrico en sangre”, comenzó.

“Por lo que debía soportar, como mínimo, comentarios del tipo: ´Ahí vino tu abuelo a buscarte´. ¡Lo odiaba tanto internamente!”. Todavía recuerdo esa sensación de querer que se muriese. Lo veía el gran culpable de cualquier bullying, no debía existir”, confesó Muscari.

La evolución de la relación de José María Muscari con su papá

Años después, cuando creció y entendió muchas cosas, se arrepintió profundamente de esto ya que su papá era muy amoroso con él y siempre lo había tratado con mucho cariño. Cerca de sus 13 años su vínculo dio un giro inmenso hasta el año 2009, cuando su padre falleció. “De repente vi al padre que me había acompañado. Entendí el amor con el que me había permitido ser quien soy. Y me enamoré de él”, sentenció.

José María Muscari y su papá.

Muscari asegura que después de todos esos años de angustia que vivió por su papá tuvieron “un vínculo idílico”. “Siempre me quedó clavada esa sensación angustiante. Ese: ‘¡Ay, cómo me perdí esa parte tan hermosa de la niñez con papá por la estupidez de estar pendiente de las miradas ajenas!´”, se lamentó.

Su papá murió a causa de un ataque cardíaco el mismo día en que él se fue a vivir solo. “Falleció el mismo día que me entregaron la llave de mi primer departamento de San Telmo. Sé que partió con la tranquilidad de que yo había logrado algo que él jamás pudo: la casa propia”, cerró.