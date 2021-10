Darío Barassi recibió un agresivo comentario y su respuesta no tardó en llegar: "Mi gordura no da vergüenza"

Un seguidor del conductor de 100 argentinos dicen le hizo un comentario agresivo por su exceso de peso.

Un usuario de Instagram comentó una foto de Darío Barassi en la que el conductor reflexiona acerca de la importancia de pasar tiempo de calidad con su hija de dos años Emilia, la Pipi como cariñosamente llaman a la nena con su esposa Luli, y el conductor de 100 argentinos dicen explotó de bronca.

“Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, fue el repudiable mensaje que le mandó su seguidor. El anfitrión de 100 argentinos dicen no pasó por alto el ofensivo comentario y desde sus historias respondió: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

La respuesta de Darío Barassi al comentario que recibió en Instagram.

Darío suele referirse a su cuerpo a través del humor, pero siempre desde el respeto y sin agresiones, mucho menos mencionando a su hija o a los hijos de otro, muy distinto a lo que ocurrió en las redes. “El humor es como un aliado en todo sentido, es sanador y facilita todo en la vida y el límite lo pone el otro. Me pasa con los participante en el programa, que si hago algún planteo y no agarran, tengo que tener la cintura suficiente para correrme. El tipo de humor que tengo, que lo hago en casa desde que soy chico y me permito hacer humor es porque son temas que tengo elaboradísimos y en un asado con amigos también los charlo así”, aseguró en una entrevista para Teleshow.

A Darío Barassi le pidieron revancha en 100 argentinos dicen

Una exparticipante de 100 argentinos dicen, que pasó hace muy poco tiempo por el programa de televisión abierta que conduce Darío Barassi por El Trece, no tuvo ningún problema en pedirles revancha tanto al presentador como a la producción del ciclo de preguntas y respuestas. El envío tuvo tanto éxito en el rating de lunes a viernes que pasó de su horario original de las 14.30 para las 18.30, con una edición especial incluida sólo con famosos de los domingos a las 20.15.

Se trata de Mavira Mazzone, quien había protagonizado un blooper al aire con el sanjuanino vinculado con una pregunta sobre Carolina "Pampita" Ardohain. Consultada acerca de su performance en el programa y del revuelo que causó posteriormente en las redes sociales, ella reconoció en la entrevista con el periodista Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos (El Trece): "Lo veo y me sigo riendo. Yo no entiendo cómo se viralizó tanto la metida de pata mía... Yo pensé que la iba a romper”.