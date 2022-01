Daniel Osvaldo se besó con otra mujer en Miami en medio de la crisis con Gianinna Maradona

Descubrieron a Daniel Osvaldo a los besos con otra mujer en un boliche de Miami en medio de los rumores de separación con Gianinna Maradona.

La novela de amor entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona sumó un nuevo capítulo. Se fueron juntos a pasar las fiestas a Estados Unidos pero, en medio de los rumores de separación y problemas de pareja, el exfutbolista protagonizó un momento que complicó el futuro de la relación. Estuvo a los besos con una joven en un boliche de Miami, lo cuál se confirmó con fotos que lo comprometen y enfurecieron a la hija del 10.

Por si esto fuera poco, la hermana de Dalma dio de baja su cuenta de Instagram, @GiaMaradona, y luego la reabrió pero sin las imágenes con su ahora expareja. Por su parte, el rockero borró todo el contenido de su red social, @DaniOsvaldoBV. Entre tantas idas y vueltas que hubo en los últimos meses del 2021 y en el comienzo del 2022, lo más seguro es que luego de esta crisis que atravesaron no continúen juntos.

Guido Záffora contó detalles de todo lo sucedido en la noche de último día del año, en el programa Es por ahí. "Él estuvo con una morocha a los besos delante de todo el mundo la noche del 31 de diciembre. Mientras Gianinna Maradona estaba en su casa con Claudia, Dalma y Benjamín, Osvaldo estuvo de joda en Miami", aseguró el periodista de espectáculos que no dio el nombre de la mujer con la que se lo vio al exjugador.

Igualmente, no es la primera vez que pasan por una crisis de pareja y poco tiempo después se los ve juntos de nuevo. No sería raro que luego de varios días publiquen alguna foto con motivo de su reconciliación, como ya sucedió en otras ocasiones. Incluso, teniendo en cuenta que no hace mucho propusieron casarse y que no sólo averiguaron por la fecha, sino por el lugar para hacer la fiesta.

Daniel Osvaldo a los besos con una mujer en Miami

La pelea de Daniel Osvaldo en Miami

El exjugador de la Selección italiana protagonizó un verdadero escándalo en un boliche de Miami junto con sus amigos: dos cuentas diferentes aseguran haberlo visto agarrarse a trompadas en el baño del local bailable. "Pedos y olvidarte que viste a Dani Osvaldo cagarse a piñas en el baño de un boliche de Miami", escribió el usuario @GuilleGhezzi.

Por su parte @RodrigoFassi7 relató una escena similar: "Que lindo arrancar el año viendo a Dani Osvaldo cagándose a piñas en el baño de un boliche en Miami". En Instagram, otro usuario compartió un video en el que se lo ve a Osvaldo negarse a sacarse una foto que le pidió un seguidor en el boliche. Por el momento ni Gianinna ni Osvaldo hicieron comentarios respecto a esta nueva crisis, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esta historia.