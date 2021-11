Gianinna Maradona destrozó a Nicky Nicole tras sus críticas al Diego: "Cuando puedan"

La hija menor del matrimonio de Diego Maradona utilizó su cuenta de Twitter para responder a la cantante de trap.

Gianinna Maradona reaccionó ante las críticas que la cantante Nicki Nicole hizo sobre su padre por las denuncias de acoso sexual que recibió. La hermana menor de Dalma Maradona demostró ante su público de redes sociales su enojo por las declaraciones que la artista pronunció sobre su padre.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", expresó Nicki Nicole, sobre la cultura de la cancelación y su postura ante la figura del jugador de fútbol.

A través de su cuenta de Twitter, la hija menor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe dio like a algunos comentarios del público que fueron lapidarios con los dichos de Nicki. "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune" y "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así, muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra, Diego Armando Maradona" rezaban las publicaciones a las que Gianinna les dio "me gusta".

Thelma Fardin se sumó a las críticas a Diego Maradona

La actriz de Patito Feo también se expresó sobre la cultura de la cancelación para con las personas denunciadas por abuso sexual y pedofilia. "Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitás es calma, yo manifesté mi apoyo", comenzó su descargo Fardin, en diálogo con Juan Etchegoyen.

"A mí me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas", cerró su idea Thelma.

La contundente frase de Gianinna Maradona ante los rumores de separación de Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona rompió el silencio en medio de los rumores de ruptura con Daniel Osvaldo y se expresó de manera enigmática al respecto: "Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él".