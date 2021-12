Daniel Osvaldo le propuso casamiento a Gianinna Maradona luego de los rumores de separación

Finalmente se confirmó la noticia del casamiento de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona luego de atravesar una fuerte crisis de pareja y en medio de los rumores de separación.

Daniel Osvaldo y Giannina Maradona dejaron atrás los rumores de separación. La unión entre la hija del Diego y el exdelantero finalmente pasará al siguiente nivel. Él le pidió casamiento y ahora, según trascendió, busca un lugar para celebrar luego de sellar su amor en el Civil, con la exmujer del "Kun" Agüero. Si bien fueron semanas difíciles, están más cerca de llegar al altar que de la ruptura, aunque todavía no hay fecha confirmada.

Llevan pocos meses de relación, ya que comenzaron a salir en febrero del 2021, pero eso no quita que tengan en mente hacer una gran fiesta. Al parecer, esta idea surgió durante un cena romántica luego de que el exfutbolista de Banfield, Boca Juniors, Inter, Juventus y Roma, entre otros, además de la selección italiana, le propusiera matrimonio a su pareja días después de conocerse que atravesaban una supuesta crisis.

En medio de lo que se habló de la separación, Gianinna subió una foto junto a Osvaldo en su cuenta de Instagram. La hija del icónico jugador de fútbol habló de manera enigmática pero fue incisiva en su descargo contra la influencer Juariu quien descubrió la supuesta separación por la actividad cibernética de ambos. "Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él", sostuvo.

La participante de Masterchef reveló que el exdelantero borró un tierno posteo que hizo cuando se cumplieron seis meses del inicio de su relación con la hija de Claudia Villafañe. "Felices seis meses, Dinorah... Te amo", expresó el futbolista en el pie de foto de su posteo.

Al mismo tiempo, su novia escribió: "Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese, cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese, cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo".

Poco después de estas publicaciones, se encargaron de desmentir los dichos de la mencionada influencer. En principio con una foto que contenía una frase polémica dedicada hacia ella: "Contala como quieras", escribió el exjugador. Horas más tarde subió dos fotos juntos en su Instagram @DaniOsvaldoBV con las mismas palabras que utilizó para el saludo por los seis meses con Gianinna.

El mensaje de Jimena Barón, en medio de los rumores de separación de su ex

"Obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia", expresó Jimena Barón, en alusión a su proceder con relaciones anteriores y Juariu lo señaló como una posible indirecta a la hija menor de Maradona y Villafañe.