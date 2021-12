Jimena Barón se quebró y habló sobre el calvario que atraviesa: "Muy mal"

La actriz y cantante no pudo contener las lágrimas al referirse a las dificultades que atraviesa.

Jimena Barón se quebró en el cierre de Showmatch y se refirió a un duro momento que atraviesa en su vida personal. La intérprete de La Cobra agradeció a Marcelo Tinelli por la oportunidad laboral que le dio, ya que significó mucho en su proceso de sanación.

"Primero quiero agradecerle a la producción y a vos Marce. La verdad es que allá por el 2019 llegué al mejor momento de mi vida con La Cobra Tour. Y cumpliendo mi sueño personal. Llegó la pandemia y realmente la pasé muy mal. Gracias a Dios no me faltó dinero y dormí calentita, pero me trajo todo un viaje personal muy duro", expresó Barón, en la última devolución que dio en Showmatch: La Academia, en medio de lágrimas.

La cantante continuó su despedida y agregó: "Me estaba costando muchísimo mentalmente y emocionalmente. No la estaba pasando nada bien y este programa me hizo muy bien. Fuera de ser jurado y de el lugar que me dan, de verdad que me cae en un momento de la vida en el que la estaba remando fuerte".

Luego, en su cuenta de Instagram, compartió fotos del último programa de Showmatch y vlvió a despedirse en el pie de foto: "Yo soy pésima para las despedidas tal vez es como dice @marcelotinelli, que aunque me ponga dura soy un dulce de leche. La gente de este carrete me dio un año maravilloso en un momento personal bastante de mierda. Chin chin por ellos. A todos ahí por el aguante, gracias. Yo sigo llorando como podrán ver en la ultima foto".

Las palabras de Ángel de Brito tras el anuncio de su salida de Showmatch y de LAM

"Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida, pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa", comenzó el periodista y agregó: "Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche".

"Fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", concluyó.