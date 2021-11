Gianinna Maradona reveló la verdad tras los rumores de ruptura con Osvaldo: "No conocés"

La hermana menor de Dalma Maradona se sinceró en sus redes sociales sobre su supuesta separación de Osvaldo.

Gianinna Maradona rompió el silencio en medio de los rumores de separación de Daniel Osvaldo y llamó la atención de todos sus seguidores con un contundente posteo que hizo en su cuenta de Instagram. La hija del icónico jugador de fútbol habló de manera enigmática pero fue incisiva en su descargo.

"Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él", expresó la hermana menor de Dalma Maradona, sin revelar quién era el destinatario de sus declaraciones. El mensaje llegó tras las historias de Instagram de la influencer Juariu, quien descubrió la supuesta separación por la actividad cibernética de Gianinna y Daniel Osvaldo.

La celebridad de redes más metida en los chimentos se pronunció recientemente sobre el tema y reveló que el jugador de fútbol borró un tierno posteo que había hecho cuando se cumplieron seis meses del inicio de su relación con la hija de Claudia Villafañe. "Felices seis meses, Dinorah... Te amo", había escrito el futbolista en el pie de foto de su publicación. Juariu notó esa realidad justo antes de que Maradona publicara la frase: "Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese, cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese, cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo".

La panelista de Bendita no pudo evitar preguntarse a quién estaría dedicado el mensaje compartido por Gianinna y lanzó: "¿Será para Osvaldo o Jotamena?", en alusión a la ex pareja y madre del hijo menor de Daniel Osvaldo.

El mensaje de Jimena Barón, en medio de los rumores de separación de su ex

"Obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia", expresó Jimena Barón, en alusión a su proceder con relaciones anteriores y Juariu lo señaló como una posible indirecta a la hija menor de Maradona y Villafañe.

La defensa de Gianinna Maradona a su padre tras las críticas de Nicki Nicole

Gianinna Maradona decidió dar algunos likes en Twitter para responder a la cantante Nicki Nicole, quien le quitó relevancia a la figura de Maradona como personalidad popular argentina. "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune" y "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra Diego Armando Maradona", con los mensajes que la hija del 10 likeó.