Dalma Maradona cruzó a Leo Sbaraglia por la serie de Amazon sobre Diego: "Nada que ver"

Dalma Maradona liquidó a Leonardo Sbaraglia por la serie Maradona: Sueño bendito, de Amazon Prime Video. "Nada que ver", lo atacó.

Maradona: Sueño bendito (Amazon Prime Video) está cada vez más cerca del debut en la mencionada plataforma de streaming, pero las polémicas alrededor de la misma continúan. Ahora, fue Dalma Maradona, una de las hijas de Diego, la que cruzó al actor Leonardo "Leo" Sbaraglia por una frase que supuestamente él le dijo en una conversación privada cuando decidió acercarse a su familia para "poder tener su visto bueno y hacer la filmación con la conciencia limpia", aunque ninguna de las integrantes aceptó esa forma de recordar la vida del "Diez" en la producción que se estrenará en la Argentina el viernes 29 de octubre de 2021.

Por lo tanto, algunos días después de lo ocurrido, una de las hijas que el crack tuvo con Claudia Villafañe continuó con la mecha encendida y atacó indirectamente al artista de 51 años que representará en la obra a Guillermo Coppola, el representante más famoso de "Pelusa". Y lo hizo través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, @dalmaradona, en la que la actriz de 34 años tiene más de 1.7 millón de seguidores.

Dalma Maradona vs. Leonardo Sbaraglia: sigue la polémica

En el momento de responder algunas preguntas de los usuarios, algo que suele hacer semanalmente, Dalma se encontró con una consulta vinculada con Maradona: Sueño bendito, la serie sobre Diego en Amazon Prime Video, y no ocultó su malestar. Allí, este seguidor o seguidora opinó: "El adelanto no sólo es pedorro, sino que parece un chiste, lástima los actores que se presentaron". Entonces, ella devolvió: "Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¡nunca es desde el amor!".

Dalma Maradona cruzó a "Leo" Sbaraglia por la serie sobre Diego en Amazon.

La declaración Leo Sbaraglia que enojó a Dalma Maradona

En el diálogo con la periodista Marcela Coronel en Mientras Tanto (Mucha Radio, FM 94.7), "Leo" había dicho: "No fue mi intención confrontar con Claudia Villafañe ni con sus hijas. Dalma tomó bien mi mensaje, le dije que todos los que trabajamos en Sueño bendito lo hicimos con amor. Todas las polémicas se van a ir disipando cuando se estrene la serie. Hay que hablar con cuentagotas porque está todo el piso rociado de querosén. Prendés un fosforito y...".

Maradona: Sueño bendito: de qué se trata la serie de Amazon sobre Diego

Antes de morir, "El Pibe de Oro" firmó un documento en el que pidió que en la ficción se contaran 14 hechos puntuales de su vida y en este caso se cumplirá su deseo, aunque sus hijas no estén de acuerdo. Maradona: Sueño bendito cuenta con los protagónicos de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt interpretando a él a lo largo de su agitado recorrido y de su prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito hasta su revolucionaria trayectoria por Barcelona y Napoli, por ejemplo.

Principalmente, la producción mostrará su papel clave como líder de la Selección Argentina para ser campeona del Mundial de México en 1986. En un segundo plano aparecen las participaciones de Julieta Cardinali (como su única esposa, Claudia Villafañe), Laura Esquivel (Villafañe joven), Mercedes Morán ("Doña Tota", la madre de Diego), Nicolás Furtado (Daniel Passarella) y Darío Grandinetti (César Luis Menotti), entre otros.

Producida por BTF Media en la coproducción con Dhana Media y Latin We, fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México. Cuenta con diez episodios de una hora cada uno aproximadamente, aunque ya adelantaron que habrá como mínimo una segunda campaña con otra decena de capítulos.

Allí se detallan no solamente la época como jugador, sino también la previa y el post: desde los pocos recursos económicos en la infancia hasta los escándalos luego del retiro como profesional sobre el cierre de 1997. De hecho, estarán presentes su discurso en el estadio de Boca durante su partido homenaje en 2001, la participación en la Copa del Mundo como entrenador del Seleccionado en Sudáfrica en 2010 y las polémicas más recientes con su cuestionado entorno hasta la muerte por un paro cardiorrespiratorio en plena pandemia de coronavirus el 25 de noviembre de 2020 en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires.

El director de Maradona: Sueño bendito es Alejandro Aimetta, mientras que los guionistas son Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky.