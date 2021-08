Tras el inesperado cruce, Leo Sbaraglia le pidió disculpas a Dalma Maradona

El reconocido actor le bajó el tono a la polémica y aclaró que el cruce la hija mayor de Diego Maradona se trató de un malentendido.

Hace unos días sorprendió el cruce entre Dalma Maradona y Leonardo Sbaraglia con el retraso de la serie sobre Diego Maradona que Amazon Prime Video está preparando como telón de fondo. Con la intención de bajarle el tono a la polémica, el reconocido actor puso paños fríos y se disculpó: "Lo que pasó con Dalma fue un malentendido, le dejé un mensaje privado explicándole lo que dije y qué pasó. Lo que más quiero en el mundo es desactivar este malentendido con Dalma".

Amazon Prime Video todavía está filmando Maradona, sueño bendito, una serie biográfica sobre el fallecido futbolista argentino. Pero por distintos motivos, las grabaciones debieron detenerse, por lo que este año no se continuará filmando, sino que recién se hará el año próximo. En ese sentido, Leonardo Sbaraglia -que interpreta a Guillermo Coppola- habló con Mientras tanto, el programa de Marcela Coronel en Mucha radio, y se quejó al respecto. "Entiendo que muchas de las causas han tenido que ver con discusiones, no sé si Claudia o si tal vez la muerte de Diego afectó en cómo es la nueva repartija en torno a los derechos", aseguró Sbaraglia.

Molesta, Dalma Maradona lo cruzó sin miramientos en Un día perfecto (Radio Metro): "Le preguntaron por qué no se estaba rodando la serie de mi papá y no me preguntes cómo pero dijo que la culpa es de mi mamá, de Gianinna y mía. Yo no me quiero pelear con nadie, pero que me deje de nombrar". Después de escuchar estas declaraciones, el actor prefirió poner paños fríos y reveló que le envió un mensaje a Dalma para pedirle disculpas y aclararle que había sido un malentendido.

En diálogo con Fuerte al medio (Radio 10), el reconocido actor explicó sus declaraciones. "Como actores de la serie también estamos muy expectantes, no sabemos nada de cuándo se va a estrenar o qué va a pasar. Yo lo que dije es que después de la muerte de Diego, a quién todos queremos, había cambiado el panorama", explicó Sbaraglia.

"Yo a Dalma la quiero, al igual que a Claudia y a Diego. Todos los amamos y respetamos a ellos. Estamos de su lado. Lo que más quiero en el mundo es desactivar este malentendido con Dalma", cerró el actor para bajarle el tono a la polémica que se había desatado por sus declaraciones iniciales. Sobre su trabajo en la serie, Sbaraglia contó que pudo hablar un poco con Guillermo Coppola, a quien personifica: "A duras penas hablé con Guillermo porque es un señor, es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que él tampoco tuvo mucha relación con la producción".