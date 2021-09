PASO 2021: Dalma fue a votar y pasó por un emocionante lugar en honor a Diego Maradona

Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Maradona, hizo una parada especial camino a votar para las PASO 2021.

Dalma Maradona fue a votar en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) y, mientras estaba yendo, pasó por un lugar muy especial hecho en homenaje a su padre, el legendario jugador de fútbol Diego Armando Maradona: la calle Maradona, ubicada en Lanús.

“Vine a votar y parada obligada”, escribió Dalma en sus historias de Instagram junto con la foto: una selfie de ella en la calle, parada frente al cartel que marca la intersección de las calles “Diego” y “Maradona”, en el municipio de Lanús. El letrero está repleto de stickers en honor al Diego y, alrededor de él, hay una bandera argentina colgada en tamaño miniatura.

Este cambio de nombres fue un gesto del municipio de Lanús, que le rindió un homenaje a Maradona por el día de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020. Antiguamente, esta calle era la llamada Río de Janeiro y va desde la avenida Viamonte hasta la avenida Remedios de Escalada de San Martín, un total de 12 cuadras, a diferencia de las 35 que el proyecto quería modificar.

Foto publicada por Dalma Maradona en su cuenta de Instagram.

Inicialmente, la propuesta, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Lanús, iba a ser en honor al cumpleaños número 60 de Diego Maradona. “La realidad es que no se había podido consensuar para que el proyecto saliera el 30 de octubre”, le dijo Martín Sabio, presidente del Club Social y Deportivo del Olimpo a Infobae.

“Nuestra idea era hacerle un homenaje en vida, por eso nuestra alegría es moderada, queríamos que Diego estuviera presente. Tuvimos contacto con gente que estaba en su entorno y siempre avanzamos en función de eso. Pero celebramos la decisión del Concejo y agradecemos a todos los que hicieron posible que esto se hiciera”, finalizó.

El entredicho entre Dalma Maradona y Leo Sbaraglia

El actor Leo Sbaraglia actuará en la serie Maradona: Sueño bendito, que se estrenará en Amazon Prime a partir del 29 de octubre de este año. Allí, interpretará al personaje de Guillermo Coppola. Tras el retraso de su estreno, el actor expresó: “No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, recién vamos a hacerlo el año que viene. Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos”.

Dalma Maradona se irritó con este comentario y le respondió: "Acabo de leer una nota de Sbaraglia, que dijo las grabaciones de la serie están paradas porque 'Claudia, Dalma y Gianinna se quieren llevar una parte de la torta. Está muy equivocado porque el juicio mi mamá lo empezó mucho antes de que pasara todo lo de mi papá”.

Además, agregó que su madre Claudia no tiene nada que ver en esto y que la serie retrata una faceta desfavorable de ella: “Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Y está en todo su derecho. Si no graban por eso, lo lamento”. Por último, finalizó: “La verdad es que nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia. Mi mamá quería saber qué era lo que iban a decir de ella. Mandó cartas a Amazon y nunca le respondieron. Y está en todo su derecho de reclamar".