Cuántos hijos tiene Emanuel Ortega: quiénes son y con quién los tuvo

Los hijos del músico mostraron su apoyo público a Julieta Prandi, actual pareja de su padre

La vida personal de Emanuel Ortega siempre despertó interés, no solo por su lugar dentro de la reconocida familia de artistas Ortega, sino también por su faceta como padre. Los hijos de Emanuel Ortega han crecido alejados del ojo mediático, aunque en los últimos años comenzaron a ganar notoriedad tanto por sus apariciones públicas como por sus mensajes en redes sociales.

Los hijos de Emanuel Ortega junto a Ana Paula Dutil

Del vínculo con la modelo Ana Paula Dutil nacieron dos hijos: Bautista e India. Ambos fueron fruto de una relación que marcó una etapa importante en la vida del músico.

Bautista, el mayor, nació el 29 de junio de 2001 con un peso de 3 kilos y 50 gramos. El nombre elegido fue un homenaje al abuelo del joven, Palito Ortega, figura central de la música argentina.

Cuatro años más tarde, el 4 de agosto de 2005, llegó India. El nacimiento se produjo en el Sanatorio Mater Dei, en un parto natural que se desarrolló en las primeras horas de la madrugada. Según declaraciones del propio músico en aquel entonces, la experiencia lo tomó con mayor nerviosismo que la primera, lo que reflejó la intensidad de ese momento familiar.

La vida actual de Bautista e India Ortega

Bautista e India Ortega son fruto de la relación entre Emanuel Ortega y la modelo Ana Paula Dutil.

Los hijos de Emanuel Ortega hoy transitan etapas distintas de su vida. Bautista, con 20 años, mantiene un perfil reservado, aunque en varias oportunidades se lo vio acompañando a su familia en eventos. India, en cambio, comienza a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. A sus 16 años, ya genera atención en redes sociales por su estilo y su parecido con su madre, la exmodelo Ana Paula Dutil.

Ambos crecieron en un entorno donde el arte y la exposición mediática forman parte del día a día, aunque se mantienen con un perfil relativamente discreto en comparación con otros integrantes de la familia Ortega.

El vínculo con Julieta Prandi, actual pareja de Emanuel Ortega

En los últimos meses, tanto Bautista como India manifestaron públicamente su apoyo a Julieta Prandi, pareja actual de su padre. Tras conocerse el veredicto judicial en contra de Claudio Contardi, expareja de Prandi, los jóvenes utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de respaldo.

India compartió un video con las primeras declaraciones de la modelo acompañadas por la frase “Lo lograste”, mientras que Bautista también expresó su acompañamiento. La reacción conmovió a Prandi, quien replicó las publicaciones y agradeció el gesto con emotivas palabras.

Una familia bajo los reflectores

La historia familiar de Emanuel Ortega combina la tradición artística heredada de sus padres con la vida personal construida junto a Ana Paula Dutil y sus dos hijos. Bautista e India han crecido bajo la influencia de una familia vinculada a la música y el espectáculo, pero también con la fortaleza de transitar sus propios caminos.