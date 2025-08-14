Emanuel Ortega cruzó al biógrafo de Milei por dudar de la denuncia de Julieta Prandi por abuso

Emanuel Ortega cruzó al biógrafo de Milei por dudar de la denuncia de Julieta Prandi

Luego de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal reiterado y violencia de género, Emanuel Ortega, pareja actual de Julieta Prandi, publicó un contundente mensaje dirigido al biógrafo de Javier Milei, quien en las últimas horas puso en duda las denuncias de la modelo. El músico repudió las declaraciones de Márquez y afirmó que son “reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes“.

“Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, escribió Ortega en una historia de Instagram, arrobando al autor del libro Milei, La revolución que no vieron venir. “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, expresó.

El descargo continuó y fue contundente: “Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

A modo de cierre, Ortega apuntó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

El mensaje fue publicado horas después de que Márquez cuestionara públicamente la veracidad de las denuncias de Prandi, insinuando que una mujer con autonomía económica y notoriedad pública no podría haber sido víctima de abuso prolongado. Tras las críticas recibidas, el escritor borró su publicación.

El juicio por violación contra Contardi

El miércoles 13 de agosto, el tribunal declaró culpable a Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos. Además de la condena a prisión, se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

Prandi no estuvo presente en la sala al momento de la sentencia. Al enterarse del veredicto, se descompensó y fue asistida por personal del SAME. Ya estabilizada, expresó: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”.

Durante todo el proceso judicial, Emanuel Ortega acompañó a la modelo y también declaró ante el tribunal. Horas antes de la sentencia, Prandi lo definió como “una persona de fierro” y “su sostén”. “Es increíble, es mi amor”, dijo en diálogo con América TV.