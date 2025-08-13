Repudiable: el biógrafo de Milei puso en duda la denuncia de Julieta Prandi

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei.

Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, publicó un repudiable mensaje en el que puso en duda la denuncia de la actriz y conductora Julieta Prandi a su ex pareja, Claudio Contardi, condenado este miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal.

"Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los 'mediáticos', pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quien ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas", escribió Márquez en su cuenta de X, en un mensaje que luego borró.

Luego, el biógrafo del Presidente de la Nación continuó: "Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido 'secuestrada' y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

El amigo de Milei opinó que "cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente". '¿Cómo hizo para vivir por años bajo 'secuestro' sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue 'abusada' sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?".

"Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue 'testigo' presencial del 'el secuestro' ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa", añadió el hombre cercano al Presidente, quien concluyó: "No me cierra nada".

La condena a Contardi

A pesar de la puesta en duda del biógrafo de Milei, el Tribunal N° 2 de Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por los abusos que denunció Julieta Prandi. Durante el juicio, Prandi denunció que Contardi la violó de forma reiterada durante al menos tres años. La causa, impulsada por la UFI N°4 de Escobar y elevada a juicio por el juez Luciano Marino, se apoyó en el testimonio de la denunciante, pero también en una pericia oficial que confirmó indicadores de victimización sexual y violencia familiar.

"El Tribunal en lo Criminal N° 2 Zárate-Campana resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos desde el 28 de junio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018", confirmó el tribunal.

