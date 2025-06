Chiara Mancuso confirmó su romance con un famoso actor internacional

Quién es el actor internacional que está saliendo con un famoso actor internacional.

La mediática exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Chiara Mancuso confirmó su romance con un actor europeo que es famoso por sus películas de alta repercusión en todo el mundo. El anuncio de la joven y la promesa que dejó sin palabras a sus seguidores: "Puro sexting".

Chiara Mancuso, hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, estaría saliendo con el actor español Mario Casas. Según el relato de la joven en el stream DGO, el actor estuvo paseando por Buenos Aires y su encuentro fue accidental: "No puedo creen que encontré al amor de mi vida. Siento que es mi alma gemela. Lo conocí de forma casual. Me lo crucé caminando por Calle Corrientes. Nos chocamos, se me cayó lo que yo tenía en la mano, unos cuadernos. Y cuando levanto la vista, era Mario Casas".

"Me dice ´tía, coño que te he tirado todo, que soy un gilipollas´. Le dije que no pasaba nada pero que me recompensara. Me dijo ´que tía, tú eres La cobra de Gran Hermano´ (su apodo duranto su paso el reality de Telefe)", agregó Chiara Mancuso sobre su encuentro inesperado con Mario Casas, actor conocido por Sin miedo a soñar, Los hombres de Paco y Tres metros sobre el cielo.

Chiara Mancuso siguió con su historia y se mostró muy entusiasmada por haber encontrado al amor en el actor Mario Casas: "Chicos, desde ese día nunca más nos separamos. Ya van 15 días. Ahora estamos a pura videollamada, puro sexting. Pero ya me voy a ir a verlo, para no separarnos nunca más". Y cerró, ante la sorpresa de los conductores Diego Poggi y Sabrina Cortez: "Apenas termina Gran Hermano, para los primeros días de julio, ya me voy... Y después lo voy a traer para argentina, los quiere conocer".

Qué dijo Mario Casas sobre su "romance" con Chiara Mancuso

Por su lado, el actor Mario Casas no hizo ninguna mención a Chiara Mancuso en sus redes sociales. Y algo no menor en este momento de híper conectividad es que no la sigue en Instagram (y tampoco sigue ninguna cuenta vinculada a Gran Hermano o al canal Telefe), aunque ella sí lo sigue a él. Falta solo esperar como sigue esta historia que por el momento agitó el avispero entre los seguidores de la mediática.

Años atrás, La China Suárez se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que sus seguidores notaran un detalle sorprendente: se estuvo intercambiando muchos likes con el actor español Mario Casas. La primera en descubrir esto fue la periodista Juariu. Lo primero que notó fue que la China le había puesto like en una foto de él en la playa, sin siquiera seguirlo en Instagram. “Ni él la sigue a ella ni ella lo sigue a él, o sea que ella entró a stalkearlo y le puso like. Es una forma muy moderna en la actualidad de decir: ‘Hola, acá estoy’”, explicó.