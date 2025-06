Una ex Gran Hermano apoyó a Cristina Kirchner tras su proscripción.

Tras una intensa votación y un público bastante dividido, finalmente se obtuvieron los resultados de la gala de eliminación del pasado lunes 9 de junio donde por una pequeña diferencia, Katia más conocida como "La Tana" se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano luego de cinco meses dentro de la casa.

La participante de La Matanza salió del reality tan solo dos semanas antes de que finalice el programa y en diálogo con La Nación aseguró: "Por un lado, nunca pensé que iba a llegar hasta acá; la verdad es que creí que me iba a ir mucho antes. Y, por otro lado, haber llegado tan lejos me daba esperanzas de llegar a la final y ganar un premio, porque mi meta era llevarle algo a mi hija y tener una casa, poder dormir todas las noches tranquila". Luego, sumó: Me dio frustración salir a tan poco de la final, pero al mismo tiempo, estaba saturada, no tenía ya ganas de pelear. Siento que ya gané, y ahora me enteré que hay gente que me apoya y me quiere, que generé mucho contenido. Y también extrañaba mucho a mi hija".

Tras abandonar el juego de convivencia, Katia tuvo acceso a sus redes sociales y compartió una llamativa historia de Instagram donde resumió sus primeras sensaciones fuera de GH. Allí mismo, dejó en claro su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien fue proscripta condenada a 6 años de prisión en las últimas horas: "Hola, gracias a todos los que me bancaron. Tengo club de fans, re loco, no puedo creer. Aguante la cumbia villera, el mate, las motos y Cristina. Vamos La Matanza loco."

Santiago del Moro lo confirmó: Gran Hermano llega definitivamente a su fin

Luego de seis meses de competencia, Gran Hermano 2025 llega a su fin. La tercera temporada del reality, producido por Telefe, tiene fecha confirmada para terminar su emisión luego de seis meses al aire, así el canal confirmó que por un tiempo dejará descansar el formato.

A través se sus redes sociales, Del Moro habilitó un sticker de preguntas y respuestas, entonces una de las consultas más recurrentes fue la fecha de final del reality. Así, el conductor decidió terminar con el misterio y confirmar cuándo terminará la emisión. "Domingo 22 de junio: la última cena. Lunes 23 de junio: la semifinal. Martes 24 de junio: la gran final. Jueves 26 de junio: programa especial", escribió el conductor.

Luego de que finalice el programa, en canal dejará descansar el formato unos meses o quizá hasta un año. Por ahora se conoció que se prepara una nueva edición de La Voz Argentina, con nuevos jurados, y posteriormente otra edición de MasterChef Celebrity. Aunque si bien aún no trascendió, quizá el canal apueste luego por un formato diferente para extender la preparación de una nueva edición de Gran Hermano ya que, a diferencia de sus dos temporadas anteriores, esta no logró buenos números en cuanto al rating.