Norris suma dos victorias en la temporada.

Tras haber perdido el campeonato pasado con Max Verstappen, el 2025 había comenzado bien para Lando Norris con su victoria en el GP de Australia, donde parecía destinado a tener otra lucha con el neerlandés. Sin embargo, Oscar Piastri reapareció en la segunda fecha para ganar el GP de China y comenzó a acechar a su compañero de equipo, que perdió el liderato en el GP de Arabia Saudita, es decir, en la quinta fecha.

Desde entonces, el australiano lidera la tabla, mientras que el piloto británico marcha segundo con diez puntos menos y el de Red Bull está tercero un poco más atrás con dos triunfos. Todo esto ha causado una notoria crisis en Norris, que fue desmoronarse lo que podría ser su única oportunidad de ganar el campeonato del mundo, ya que las reglas de juego de la Fórmula 1 cambiarán en 2026 y es un misterio cómo llegarán los equipos a la nueva era.

Por estos motivos, sorprendió la declaración del inglés en la previa al Gran Premio de Canadá, puesto que se autoproclamó como el mejor piloto que tiene actualmente la máxima categoría, aunque reconoció cierta falta de regularidad. “Creo que soy el mejor piloto. Quizás no todos los días. Creo que puedo pilotar más rápido y rendir mejor que todos los demás en la parrilla. Pero rendir a ese nivel de forma constante es muy difícil, sin importar las condiciones, el coche en el que estés o contra quién juegues”, afirmó Norris en una reciente entrevista con la BBC.

A pesar de su victoria en Melbourne, Norris afirmó que no fue el inicio soñado, ya que las tres primeras fechas se repartieron entre él, Piastri y Verstappen, sobre quien habló tras la polémica que tuvo el neerlandés con George Russell en el GP de España. “Todos tenemos defectos. Yo los tengo y quizás él los tenga”, manifestó Lando, una frase que llamó mucho la atención antes de que pase a explicar lo que fue su rivalidad del 2024.

“No creo que me haya hecho nada malo. Ha competido contra mí con muchísima dureza, pero tiene derecho a hacerlo. A veces me ha hecho la vida muy difícil, pero tiene derecho a hacerlo. Lo he dicho muchas veces: tengo mucho respeto por Max. El piloto que es, la persona que es y lo que representa siempre. Y lo que ha logrado, sus cuatro campeonatos. Son cuatro más que yo, y él ha ganado muchas más carreras que yo”, cerró Norris.

El primer golpe de Piastri fue la pole en el GP de China.

Lo que necesita Norris para volver a la punta

Con tres victorias menos que Oscar Piastri, Lando Norris se encuentra segundo con 176 puntos, apenas diez menos que su compañero con todo un campeonato por delante. Este fin de semana, se disputará el Gran Premio de Canadá y el británico podría recuperar la punta en caso de ganar y que el australiano no quede en zona de podio, aunque también le serviría terminar al menos cuarto si el oceánico no suma puntos.