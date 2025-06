Chau Leuco y Lizy Tagliani: quiénes serán los nuevos conductores de La Peña de Morfi

Quiénes serán los nuevos conductores de La Peña de Morfi.

Telefe ya está planeando grandes cambios para el 2026 y uno de ellos sería la renovación de La Peña de Morfi, el clásico ciclo que empezó con Gerardo Rozín y por el quie ya pasaron una seguidilla de conductores que terminaron de la peor manera (Jey Mammón, Jésica Cirio) y ahora Diego Leuco y Lizy Tagliani, que están en la cuerda floja y cerca de perder sus empleos.

La noticia sobre el posible cambio la anuncio el conductor Adrián Pallares en Intrusos (América TV): "Se habla de un cambio para el 2026 en La Peña de Morfi". Segundos después el periodista Pablo Layus amplió la información y reveló la pareja que se está pensando en Telefe: "Les gustaría una nueva dupla. Estamos hablando de Mariano Iúdica y Sol Pérez. Mariano tiene una propuesta para hacer algo los sábados con Sol. Si la dupla funciona, podrían hacer también los domingos".

Meses atrás, en A la Tarde (América TV) Karina Mazzocco y su equipo revelaron que Mariano Iúdica estaba cerca de sumarse a la pantalla de Telefe tras su paso por Bake Off Famosos y podría reemplazar a Lizy Tagliani. "Los colegas de Puro Show descubrieron a Lizy Tagliani con Gustavo Yankelevich en una heladería de Avenida del Libertador y República Arabe Siria el 1 de mayo. Cuando te dan las noticias en un bar son malas, cuando te las dan en una oficina son buenas... salen con caras muy serias. (...) Y el último domingo invitaron a La Peña de Morfi a Mariano Iúdica", dijo Luis Bremer.

Pero segundos después, Mariano Iúdica envió un audio al programa de Karina Mazzocco y explicó la verdad más allá del rurmor: "No, no es así. Yo estoy preparando mi programa para los sábados tipo La Cocina del Show o Iúdica al dente, con Valentina, mi hija, con mi hija Bernarda, Romina (su esposa), un programa familiar, muy loco. Nunca jamás hablé con alguien para estar en La Peña de Morfi". Aún así, la conductora dudó y expuso: "¿No sería el programa que podría reemplazar a La Peña?"

Echaron a una importante figura de La Peña de Morfi: "Telefe no lo quiere"

Rodrigo Cascón fue desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe), y no pudo ocultar su frustración ante la decisión del canal. "Esto es información exclusiva, y podemos confirmar que la señal ya no tiene intención de continuar con él", comentó sin rodeos Matías Vázquez en Puro Show (El Trece).

"Rodrigo ya no forma parte del canal. Telefe está realizando una serie de ajustes y él no encajaba en el perfil que buscan. La productora intentó retenerlo, pero Telefe no estuvo de acuerdo. Incluso, Cascón ofreció cobrar menos para seguir, pero igualmente le dijeron que no", agregó el periodista.

A continuación, un movilero del programa contactó a Cascón, quien expresó: "La verdad me tomó por sorpresa, pero estoy más tranquilo ahora. Aquí somos todos como una familia. Al final, la decisión fue tomada por los directivos del canal, ellos decidieron que no continuara".

El chef explicó que "se planeaban algunos cambios y, además, había cuestiones presupuestarias. Yo me quedé en la incertidumbre. Lo peor fue enterarme tan cerca del momento en que me quedaba sin el programa. Incluso, semanas antes, adelantaron la fecha de inicio y ya no iba a estar".

Finalmente, en una reflexión, la periodista de Gossipeame, Pochi, concluyó: "Está muy decepcionado, porque parece que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo y, además, había cancelado otros compromisos".