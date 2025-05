Morfi cierra el mes de mayo con un show internacional.

La Peña de Morfi se despide de mayo con una edición especial este domingo 1° de junio, cargada de emociones y música en vivo. Como ya es tradición, el programa conducido por Diego Leuco y Lizy Tagliani apostará por una grilla potente de invitados, homenajes y entrevistas. Aunque el ciclo siempre sorprende con grandes momentos, esta vez hay una presencia internacional que nadie esperaba y que generó gran expectativa entre los seguidores del ciclo de Telefe.

El invitado sorpresa es nada menos que Dyango, una de las voces más románticas e icónicas de la música en español. El cantante catalán será parte de esta edición especial, sumando su presencia estelar a un programa que también contará con un show en vivo de Rusherking, quien prometió un espectáculo de alto nivel. Además, se rendirá homenaje a Musha Carabajal, referente del folklore argentino y figura de Los Carabajal, fallecido el pasado abril. Varios artistas se sumarán para recordarlo con sus canciones más emblemáticas.

También habrá espacio para la charla íntima en la pulpería de Barby Franco, esta vez con Momi Giardina y su hija, Juli Castro, quienes compartirán su vínculo y reflexiones sobre la amistad madre e hija. Como siempre, no faltarán los sabores de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, las novedades deportivas de Ariel Rodríguez y el humor de Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz.

Incómodo momento con el Chaqueño Palavecino en La Peña de Morfi: se quejó en vivo por falta de tiempo

Lo que prometía ser una celebración musical en La Peña de Morfi terminó en un momento de tensión protagonizado por el Chaqueño Palavecino. El reconocido artista salteño, invitado especial del programa de Telefe, expresó su malestar durante la transmisión en vivo por cuestiones relacionadas con la organización del segmento que le correspondía.

El inconveniente surgió cuando el Chaqueño estaba por interpretar una serie de canciones con las que tenía previsto cerrar el programa. En ese momento, uno de los productores le indicó que solo disponía de ocho minutos, lo que generó su inmediata reacción. Visiblemente incómodo, interrumpió el show para señalar: “Me dice que tengo ocho minutos. Un tema lleva tres minutos... ¡Dejá! Él me está diciendo ‘vamos, vamos’. ¿Sabés lo que hice yo para venir a este programa? Vengo del Chaco Salteño... ¡Te cantaba por teléfono!”.

Pese al intento de Georgina Barbarossa y Jesica Cirio, quienes lo alentaron a continuar con su set y minimizar el conflicto, el Chaqueño insistió en que no le gustaba que lo apuraran. “Yo ya estoy grande para que me digan ‘vamos, vamos’”, agregó antes de retomar su presentación.

Minutos después, y tras varios temas, volvió a referirse con ironía al cruce con la producción, lanzando un comentario que sorprendió a todos en el piso: “No me deja este... Cuando él esté ahí con su mujer, yo le voy a ir a golpear la puerta”. El clima se tornó aún más tenso cuando, al cierre, le pidieron que interpretara “Amor salvaje”. El cantante aceptó, pero no sin antes dejar otro mensaje con tono de reproche: “Yo tenía un poco más de repertorio. Pero viste cuando los productores te engañan y te traen. ¡Tomá, qué otra vuelta! A vos te digo... ¿Por qué me largás tarde?”. Así, el artista se despidió entre aplausos, pero dejó en evidencia su descontento, generando un momento incómodo para los presentes, especialmente para Barbarossa, que intentó contener la situación sin demasiado éxito.