Figura de La Peña de Morfi confirmó que va a otro programa: "Empecé a grabar"

Un icónico conductor dio a conocer cuál será su paradero en el canal de las pelotas. Se trata de una figura de Telefe desde hace años.

Un histórico conductor de Telefe habló sobre su futuro en la televisión y sorprendió con su descargo. Hace algunos días, el presentador se mostró enojado con la prensa por una información errónea que dieron sobre su presente profesional y con su reciente descargo terminó de aclarar la situación.

"El miércoles me desperté con mensajes de productores y periodista diciendo 'te vas de La Peña'. Me fijé y había algunos portales que decían que me iba del programa. Pero para nada, no es real", soltó Santiago Giorgini sobre su futuro en Telefe, en diálogo con el ciclo Por si las moscas en la radio La Once Diez. Y agregó: "Lo único real es que empecé a grabar un programa nuevo para Telefe, llamado El Ingrediente, referido a la cocina, con invitados y entrevistas".

Giorgini se pronunció en pleno vivo de La Peña la semana pasada sobre los rumores que afirmaban que se iría del ciclo de música y gastronomía. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar", señaló. Y agregó: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".

El enojo de Jésica Cirio con los detractores de La Peña de Morfi

"No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va", soltó Cirio cuando el experto en gastronomía terminó su descargo en pleno vivo. A lo que sumó: "No entiendo por qué esta difamación hacia nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".

La palabra de Jey Mammón tras su salida de La Peña de Morfi

"Yo, mirá, cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?", señaló Mammón en diálogo con Infobae, después de haber sido denunciado por Lucas Benvenuto. Y sumó: "Porque aun con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida".

El humorista al mismo tiempo habló sobre las posibilidades de volver a la televisión o a hacer teatro y no dio respuestas certeras al respecto. Se mostró descreído de los medios y aseguró que se sintió traicionado por muchos periodistas y panelistas de TV. "En LAM, a dos días de decirme infinidad de atrocidades… a dos días, no te estoy diciendo a dos meses o a dos años. A dos días estaban entrevistando a una de las panelistas y ella contaba que cuando tenía 17 años había sido pareja de un actor que tenía treinta y pico. Y otra panelista dijo 'bueno, pero eso ya prescribió'. Y dijeron 'bueno…'. Y el conductor dijo 'bueno, pero ya… ¿qué, te corneaba, no?'. 'Sí, sí, bueno, estuvimos unos años'. Y se cagaban de risa. Y yo, lejos de enjuiciar esa charla, digo, '¿cómo es entonces?'", denunció.