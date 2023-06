Jésica Cirio reveló su historia jamás contada arriba de un avión: "Es un montón"

La conductora de televisión relató el difícil momento que vivió en un viaje. Jésica Cirio debió ser asistida por personal médico.

Jésica Cirio causó sorpresa al revelar el insólito motivo que vivió en un viaje en avión, por lo que debió ser asistida por personal médico. La modelo y conductora de televisión relató la dramática situación que atravesó y cómo pudo salir de ella.

La presentadora habló al respecto en el ciclo Vamos Viendo, del medio de streaming Piso 18 junto con las celebridades de redes Gerónimo "Momo" Benavides, Santutu y Sofi Santos. "Momo" salió al aire desde Viena, donde tomó un shot de tequila y sus compañeros le insistieron en que siguiera tomando, esa situación fue el puntapié para que Cirio contara su experiencia aérea.

Momo: "¿Un shot quieren que me clave? Bueno, dale. Quieren joder, vamos a joder..."

Santutu: "Después de ese shot, ¿a qué hora te vas a levantar?"

Momo: "No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una"

Santutu: "¿Pero un solo shot vas a tomar?"

Sofi Santos: "Dale, Momo, ¡qué aburrido! Dos más, mínimo..."

Santutu: "Tiene que ser un shot de algo fuerte"

Sofi Santos: "Ese shot no te hizo nada"

Momo: "No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar"

