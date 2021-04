La pareja de los argentinos sigue dando que hablar desde Italia.

Después de los rumores sobre la supuesta infidelidad de Paulo Dybala hacia su novia Oriana Sabatini, Catherine Fulop opinó a la distancia. La madre de la joven artista declaró para el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece, que “por más que no sea verdad, a ella la debe poner de mal humor. Yo me acuerdo cuando al Ova (Osvaldo Sabatini, su marido) y a mí todo el tiempo nos divorciaban”.

La modelo, actriz y conductora venezolana de 56 años reconoció que no pudo evitar su curiosidad como mamá y le consultó al respecto a su hija: “Más bien que cuando salieron esos rumores… Yo vi que ella era tendencia en las redes sociales y le iba a preguntar. Le pongo ‘Ori’ en el chat y me dice ‘¿¡qué pasa, mamá!? No me gusta cuando me ponés ‘Ori’’. Ella ya sospechaba, como diciendo ‘mi mamá va a venir a preguntarme esta pelotudez’”.

“Yo trato de mantener la calma. Ni siquiera averiguo o pregunto si es verdad o mentira. No le digo nada”, profundizó "Cathy" Fulop. Además, ya más tranquila, aseguró entre risas que “siento que ellos están armando su familia. Ahora tienen dos perros y por eso soy feliz”.

La relación entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El futbolista de 27 años y la actriz, modelo y cantante de casi 26 comenzaron el noviazgo a principios de 2018, aunque recién lo hicieron público a mediados del mismo, luego de la participación del cordobés en el Mundial de Rusia con la Selección argentina. Ella había terminado el vínculo sentimental con su colega Julián Serrano y él, con la modelo Antonella Cavalieri.

Mientras Sabatini realizaba una serie de presentaciones en el festival musical Lolapallooza en su país natal y él jugaba para Juventus de Turín, Italia, apenas pasaban tiempo juntos durante las vacaciones del deportista, por lo que en el resto de la temporada sólo mantenían una relación virtual. Por lo tanto, los dos se vieron en la imperiosa necesidad de vivir juntos y ella se mudó a Europa con él en febrero de 2020. A pesar de los trascendidos, se muestran felices en las redes e incluso ya superaron el coronavirus a la par.