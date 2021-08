Aníbal Pachano dio malas noticias sobre su salud: "Se me inflamó un tumor"

El ex jurado del Bailando reveló que comenzó un tratamiento y se internará para ser medicado. Aníbal Pachano aseguró que esta tranquilo y confía en que la situación puede mejorar.

Fue uno de los máximos exponentes que tuvo el Bailando por un Sueño conducido por Marcelo Tinelli. Hoy en día, alejado de las cámaras de El Trece, reveló que pelea por su vida. En diálogo con Intrusos, Aníbal Pachano reveló que está pasando por un delicado momento de salud: "Se me inflamó un tumor de la parte motriz”.

"No sabemos por qué, pero se volvió a despertar. Entonces, empecé un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. La verdad es que me interno para estar tranquilo, para que el medicamento entre perfecto y esté controlado”, contó Aníbal Pachano. De igual modo, el ex jurado del Bailando se mostró tranquilo y optimista en cuanto a su evolución.

Pensando a futuro y confiando en que su situación mejorará, Aníbal Pachano manifestó: "Ese medicamento logró hacer desaparecer cosas que estaban en el organismo, como por ejemplo en el pulmón. Ahora, en el pulmón no figura nada, solo esta inflamación. Primero pensé: ‘¡Qué tonto!’, hasta que después pensé que algo podía no estar bien. Yo, en realidad, había empezado un tratamiento que se interrumpió cuando me fui a Chile y porque después apareció una neumonía bilateral”.

"Me pongo siempre positivo y le transmito a la gente que hay que ser divertido. Hay que poner música, me divierto con ciertas cosas. Eso ayuda a salir adelante”, sentenció Aníbal Pachano, quien ya confirmó que se someterá a una internación para recibir medicamentos que lo ayuden a optimizar su situación sanitaria.

Figura del Bailando se postuló como concejal en la lista de Espert

La farándula se coló en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejando varios nombres de mediáticos que se animaron a entrar en el terreno político. A la panelista de LAM Cinthia Fernández y al cantante Brian Lanzelotta se les sumó el bailarín y jurado de ShowMatch La Academia Hernán Piquín, quien oficializó su candidatura a concejal de Pilar en Avanza Libertad, el partido que lidera José Luis Espert.

"Perdón, ¿candidato a concejal va a estar usted?", le preguntó Marcelo Tinelli al bailarín mientras Luciana Salazar aseguraba que no bastaba con ser conocido para ocupar un cargo, sino que también había que prepararse. Con ironía, Piquín le respondió: "¡Han cantado ‘bingo’ en la sala". En una charla exclusiva con el sitio Teleshow, el bailarín y ganador de dos ediciones del Bailando por un sueño aseguró: "Todos se sorprenden, yo estoy muy contento. Tengo muchas ganas de apoyar y que esto salga. Mi idea es poner el granito de arena en la cultura".

Y agregó cuál sería su proyecto en el caso de resultar elegido: "Mi proyecto es que el Teatro de Pilar esté abierto todos los días, que haya artistas, funciones y que la gente tenga muchas ganas de ir al teatro. Me encantaría hacer un festival de verano con muchos artistas".