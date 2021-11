Analía Franchín habló del Wanda Gate y lanzó una dura advertencia para su pareja

La subcampeona de MasterChef Celebrity no se privó de opinar sobre la escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló que haría si le pasara lo mismo que le hicieron a la empresaria.

Analía Franchín no se quiso quedar atrás y opinó sobre el Wanda Gate, que aunque todos creían que había concluido con final feliz sigue dando mucho que hablar. Los nuevos hechos señalan que no fluiría la mejor energía entre Wanda Nara y Mauro Icardi, motivo por el cual le consultaron a la mediática subcampeona de MasterChef Celebrity que haría si le sucediese lo mismo que a la empresaria. Y en su respuesta lanzó una dura advertencia a su pareja.

"Creo que nunca hubo pelea, así que no creo en la reconciliación porque me parece que nunca pasó realmente. O sea, creo en la historia y en que se enojó Wanda. Son esas cosas, viste, que te agarran de bronca y decís "¡Me quiero separar, quiero tirar todo por la ventana!", pero después ves la linda familia que tenés, y bueno, bajás un cambio, te enfrías y todo sigue bien", comentó Franchín ante la pregunta de Paparazzi sobre la reconciliación entre el delantero del PSG y la hermana de Zaira Nara.

Luego de esta pregunta tibia la revista quiso saber cómo reaccionaría Analía ante una situación parecida, a lo que ella respondió: "A ver... nadie dice públicamente que se bancaría una infidelidad como para no habilitar al otro. Pero llegado el caso, obviamente después de la bronca y de cagarlo a trompadas, je je, habría que evaluar todo. Además, creo que esto no fue una infidelidad. Ojo, capaz puede ser más doloroso porque uno siente que hubo una complicidad sin llegar a lo sexual. ¡Pero no pasó de ahí, chicos!".

Y agregó, polémica: "Sí, pero yo creo que todas las relaciones en el medio son medio ficticias, ¿Viste? Te mandás mensajitos, ponés likes, un corazoncito... ¡Pero es todo chamuyo! No, eso no lo agravó. ¡Hizo bárbaro en perdonarlo! Si me pasa a mi, ¡Primero lo fajo y después lo perdono!".