Ana Rosenfeld reveló inéditos detalles sobre Wanda e Icardi: "Ninguna mujer resiste la infidelidad"

La abogada de la influencer se pronunció sobre la posible separación de la pareja y fue contundente.

Ana Rosenfeld se refirió al conflicto marital de su cliente, Wanda Nara, y reveló algunos detalles sobre la actual relación de la celebridad de redes con Mauro Icardi. La letrada hizo alusión a cómo se dieron los acontecimientos en el escándalo mediático que se inició cuando Nara compartió una historia de Instagram en la que apuntó contra “La China” Suárez.

“Yo creo que ninguna mujer resiste la infidelidad. Ninguna mujer dice otra vez ‘no’, en cuanto a aceptar que te sean infiel o que te decepcionen. Estamos hablando de que Wanda es una persona conocida, ante esa decepción, ante ese dolor, lo primero que determinó fue la separación”, comenzó su descargo la abogada, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial.

Rosenfeld, quien perdió a su esposo recientemente por el coronavirus, continuó su discurso y lanzó: “No hubo firma de divorcio con Mauro. Estuve en contacto con un abogado en Italia y nunca se firmó un divorcio”. De ese modo, dejó en claro que la hermana mayor de Zaira Nara continuaría en pareja con el futbolista.

Las palabras de Mauro Icardi a Wanda Nara

Cuando Wanda Nara habría tomado la decisión de alejarse de Mauro Icardi, el futbolista compartió una contundente carta al respecto. “Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta”, comenzó.

“Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea”, siguió y agregó: “A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista".