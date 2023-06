Alcohol y "primos": se viralizaron imágenes sensibles de Karina La Princesita

Karina La Princesita es protagonista de material sensible que se viralizó en redes sociales. Qué pasó con la cantante de cumbia.

Karina La Princesita volvió a ser noticia por imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Las mismas fueron publicadas por la misma cantante, quien se fotografió en un bar y aseguró estar "en pedo" mientras hablaba del "cantinero" que le proveía bebidas alcohólicas. Estas publicaciones causaron preocupación, puesto que ella está transitando por un período de tratamiento para optimizar su salud mental.

"No comí nada. Ya estoy en pedo", expresó Karina La Princesita en su cuenta de Instagram. Allí, mediante historias que compartió para sus seguidores, la cantante mostró fotos suyas tomando tragos y mostrando el lugar en donde se encontraba. A su vez, habló del hombre que trabajaba en el lugar vendiéndole tragos. "El cantinero tiene mi mismo apellido. Tiene madre mexicana y padre español. ¿Seremos primos? No sé. Hay que averiguar", manifestó la artista.

Tras sus historias en Instagram, Karina La Princesita continuó con su relato en Twitter. En esta red social, la cantante aseguró: "Bueno, vengo a Twitter en pedo. Peligro". Acto seguido, manifestó una reflexión que hizo "entre copas". "Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía y bailar mientras lloro. Cantinero marche una más", aseguró la expareja de El Polaco, haciendo alusión al grupo musical Karicia (icónico entre las bandas de cumbia de la década del '90).

El angustiante pedido de Karina La Princesita: "Que Dios me sane"

Karina "La Princesita" volvió a desatar una fuerte preocupación entre sus fanáticos al publicar unos llamativos mensajes en sus redes sociales. La intérprete de Corazón Mentiroso está pasando por un delicado momento con respecto a su salud mental. En varias de sus publicaciones, había explicado que estaba atravesando una crisis y que estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Una vez más, volvió a aparecer en las redes.

Todo comenzó semanas atrás, cuando "La Princesita" publicó un alarmante mensaje en su cuenta de Twitter, haciéndoles saber a sus seguidores que no estaba transitando un buen momento. Cabe destacar que años atrás, la artista había pasado por un cuadro depresivo. Ahora, sus síntomas volvieron y explicó que está tratándose con profesionales. Ahora, reapareció con un preocupante posteo.

"Soy frágil", escribió Karina en una historia de Instagram, con un fondo de color negro y letras blancas. En la siguiente historia, agregó un desesperado pedido: "Que Dios me sane y te sane el corazón". La artista hizo estas publicaciones justo unos días después de haber sufrido ataques de pánico, razón por la cual debió cancelar un show que tenía programado.

“Me levanté de la cama después de muchos días. No me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, había declarado en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). "No puedo decir que estoy bien, porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy controlada por eso, porque tengo ansiedad y ataques de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”, sumó, en referencia a su carrera en la industria de la música.