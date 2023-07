Adrián Suar lo confirmó: la verdad sobre su nueva pareja

Ángel de Brito reveló detalles de la supuesta nueva pareja que tendría Adrián Suar. El periodista contestó preguntas de sus seguidores y contó la verdad.

Adrián Suar sorprendió a todos al confirmar la verdad sobre su nueva pareja mientras no para de hacer movimientos en la programación de El Trece para recuperar terreno en la batalla contra Telefe por el rating. La información la reveló Ángel de Brito a través de sus historias de Instagram, donde respondió a las preguntas de sus seguidores.

Figura excluyente de la televisión hace ya más 20 años, Adrián Suar siempre supo estar muy bien acompañado, pero desde que se separó de Griselda Siciliani (la madre de Margarita, su hija más chica), al gerente de programación de El Trece no se le volvieron a conocer públicamente otras parejas. Obviamente hubo muchos rumores a lo largo de estos años, pero lo cierto es que Suar siempre se mostró algo reservado en esa cuestión.

Pero en las últimas horas, Ángel de Brito contó la verdad sobre su supuesta nueva pareja. Es que el conductor de LAM abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram para responderle a sus seguidores las más variadas preguntas tanto de la farándula como de su propia vida privada.

"Adrián Suar sale con una chica?", le consultaron directamente a De Brito, que no dudó en responder con sinceridad y luego de hablar con el propio gerente de programación de El Trece, según dio a entender con sus palabras. "Me dice que no", replicó Ángel de Brito, desechando de esta forma que Suar esté en pareja en la actualidad.

Instagram de Ángel de Brito

Adrián Suar realizó la declaración más esperada: "Cumplimos un ciclo"

Adrián Suar utilizó sus redes sociales para realizar un anuncio sorpresivo a través de un video. El actor que trabaja como gerente de programación de El Trece le dedicó un mensaje a su público en su cuenta oficial de Instagram y despertó todo tipo de reacciones.

Hace bastante tiempo que Suar está al frente de la gerencia de programación de El Trece. En paralelo, siempre continuó con sus trabajos como actor ya sea en series, películas u obras de teatro. Con respecto a su vida artística, "El Chueco" compartió una publicación en sus redes para hacer un aviso importante.

En el video no está solo, ya que se encuentra junto a Elena Roger. "Qué lindo todo, Elena. Qué lindo... pensar que en el 2009 empezamos en este teatro hermoso. El amor que te tiene la gente... qué maravilla", señaló Adrián Suar en una dinámica y divertida charla con la actriz de 48 años.

Es que ambos anunciaron el reestreno de la obra teatral de comedia musical PIAF en el Teatro Liceo. Allí Suar trabaja como productor general y Elena Roger es la protagonista principal acompañada de once actores y actrices. Será el próximo miércoles 16 de agosto, cuyas entradas pueden adquirirse a través del sitio web de Plateanet y rondan entre los $2000 y $14000.

"Yo sé Elena que te dije que terminábamos, que cumplimos un ciclo, pero creo que hay espacio para un poquito más de amor. Quiero proponer, si no te lo tomás a mal, seguir un poco más, unos meses más con este espectáculo tan lindo que le da tanta alegría a la gente ¿Qué decís, Elena?", le dijo en una especia de sketch armado para este anuncio. De esta manera, el actor, productor y gerente de El Trece sigue sumando proyectos. En agosto de 2022 anticipó su salida del canal en diálogo con Nadie Dice Nada, ciclo conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, pero por el momento seguirá indefinidamente.