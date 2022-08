Adrián Suar anticipó su salida de El Trece y anunció quién será su reemplazante

Adrián Suar lanzó una inesperada noticia que sorprendió al mundo de la televisión argentina.

Adrián Suar realizó un anuncio que pone en jaque su continuidad al frente de la gerencia de programación de El Trece. "El Chueco" aseguró que se irá próximamente del canal y reveló quién podría ser su posible reemplazante.

Hace alrededor de veinte años que Adrián Suar se puso al frente cómo gerente de programación de El Trece, cuando años atrás, había fundado productora argentina de ficción Polka. Luego de varios años de trabajo en sintonía con sus participaciones actorales en cine y televisión, parece que tomó una decisión final.

Suar fue invitado al programa Nadie Dice Nada por Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato, donde entre otros temas, anunció su pronta salida de El Trece y dio sus motivos. "¿Tantos años haciendo todo eso, dijiste ''de esta me quiero bajar'"?, preguntó Occhiato sobre las aspiraciones de "El Chueco".

Allí brindó una serie de sensaciones reveladoras en torno a su futuro como gerente de contenidos. "De la que seguramente me iré es de director de programación de un canal por una cuestión lógica de tiempo. Llevo demasiado tiempo, ya van 20, 21 años. Es muchísimo", soltó.

Al mismo tiempo,, expresó que tiene un fuerte vínculo con El Trece dada la larga trayectoria: "Es mi casa, es muy raro, en un momento me voy a tener que ir sino no lo voy a largar más". Frente a esta contundente declaración, Occhiato consultó sobre un posible reemplazante y Suar no dudó.

"Tiene que tener una naturaleza muy particular para estar ahí. Yo creo que Pablo Codevila es el que puede de estar perfectamente en mi lugar. De hecho lo hace. Está más preparado, lo viene haciendo de manera orgánica porque es el que más está", sostuvo. Su salida aún no tiene una fecha exacta, pero deslizó que por todos estos años sería próximamente.

"Pasa que si no me sacan no me voy a ir más porque tengo un vínculo de mucho cariño, pero creo que lógicamente el lugar es para Pablo", cerró el protagonista de 30 Noches Con Mi Ex. la reciente película que él mismo dirigió. De esta manera, el mundo de la televisión y en especial El Trece estará expectante a la histórica salida de quien lleva más de veinte años.

Adrián Suar y su crítica a la televisión

Mientras debían sobre el rating en los distintos canales de televisión, Suar no dudó y fue terminante en este sentido. "No le hace bien el rating. Te subís al bondi y dicen 'te fue mal ayer eh'. Lo sabe todo el mundo, antes no lo sabían. Te pone en un lugar muy feo", opinó al respecto.

En esta misma línea, afirmó que "no el que más rating tiene es el mejor programa. No tiene nada que ver". Por su parte, destacó que hay producciones que no tienen tanto rating y "está bueno eso".

Suar habló sobre el futuro del programa de Tinelli

Si bien en el comienzo de 2022 se habló de una presión para que Marcelo Tinelli logre más de dos dígitos en el rating para así seguir en la grilla, actualmente no sufre sobresaltos y logró establecer una audiencia sólida. Es por esta razón que, al menos durante este año, Adrián Suar le dará su voto de confianza. Así lo expresó en Nadie Dice Nada: "En el canal estamos conformes con Los 8 escalones del Millón y Canta Conmigo Ahora. Queremos mantener ambos formatos un largo tiempo".

Claro que en 2023 habrá que barajar y dar de nuevo, y allí pesará mucho el balance general de lo que (hasta ahora) viene siendo un buen año para Marcelo Tinelli. Ubicado en El Trece desde el año 2006 (2013 y 2020 no salió al aire), "El Cabezón" es una de las grandes figuras que tiene el Grupo Clarín y pretenden seguir contando con él más allá del formato en el que se inserte.