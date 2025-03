A los 90 años, Silvio Soldán confirmó lo que todos creían: "Claro"

A los 90 años, Silvio Soldán confirmó lo que todos creían: "Droga".

Sin dudas, Silvio Soldán es una de las figuras más emblemáticas de su generación. A lo largo de los años, el conductor logró conquistar al público con su carisma y su inconfundible estilo, manteniéndose en la memoria colectiva de quienes lo siguieron durante su época dorada.

En esta ocasión, el conductor volvió a ser noticia por las declaraciones que hizo en una entrevista con Rulo Schijman para Teleshow. Al ser consultado sobre el secreto para llegar a los 90 años con vitalidad, respondió con sinceridad: "No me cuido en nada, pero llevo una vida ordenada. Nunca tuve excesos, jamás probé drogas y me alegra no haberlo hecho. Creo que en parte por eso llegué a esta edad. Nunca supe lo que es una borrachera. Claro que tuve muchas travesuras, pero sin excesos. Además, mi gran debilidad siempre fueron las mujeres. Viví muchas historias, algunas para el recuerdo y otras para el olvido. Pero siempre dentro de una vida equilibrada”, explicó.

Sobre su presente sentimental, Soldán fue contundente: "Siempre estuve enamorado del amor. Nunca pasé mucho tiempo solo. Cuando terminaba una relación, enseguida comenzaba otra. Ahora estoy con una mujer maravillosa desde hace ya varios años. Cada uno en su casa, quizás por eso funciona tan bien. Nos conocimos porque ella era una fan que me seguía por todos lados, hasta que un día coincidimos y no nos separamos más. Tenemos una relación hermosa y nos llevamos de maravilla. Ella es una jovencita de 58 años”, comentó con humor.

Por otro lado, también recordó el período más difícil de su vida, cuando estuvo detenido: "Fueron 61 días en una cárcel, no en una comisaría. No me gusta recordarlo. Algunas cosas las tengo presentes, pero lo que me duele prefiero olvidarlo”, confesó y agregó: "Fue durísimo, además se habló de mí en todos los medios, todo el tiempo. No recuerdo otro caso con tanta repercusión. Fue muy doloroso, pero con el tiempo todo se supera. El pasado no se borra, pero de todo se aprende”.

Finalmente, se refirió al escándalo de Giselle Rímolo, asegurando: "Ella nunca me dijo que era médica. Decía que era doctora en psicología, pero no médica”. Ante la consulta de Rulo sobre su rol en la radio, aclaró: "Yo la presentaba como 'La doctorcita' porque ella me aseguró que tenía un título en psicología”, concluyó.

Qué es de la vida de Christian, el hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán

Christian Soldán tiene 32 años y es el único hijo de la polémica relación entre Silvio Soldán y Silvia Süller. A décadas de su ruptura, y pese a su bajo perfil, el joven brindó una entrevista y dio detalles de su vida privada.Confesó que tiene una muy buena relación con su papá y que no se ve hace años con su famosa mamá.

“Soy demasiado perfil bajo. Las veces que aparecí fue más que nada por un homenaje o cosa parecida para alguno de mis padres; sino, trato de evitar la exposición, no me gusta”, aseguró sobre su baja exposición mediática, en diálogo con La Nación.

Christian estudió y se recibió en la carrera de administración de empresas y tras varias experiencias que lo fueron forjando en el ámbito laboral, hace un tiempo decidió abrir junto con un amigo un hotel boutique en Palermo. Sobre esto, contó al diario: “Lo vi como una oportunidad, los alquileres habían bajado y además había locales disponibles, cosa que antes era casi imposible conseguir. Y nos fue muy bien”.

Además de dedicarse a la hotelería, el hijo del conductor y la vedette tiene una pastelerí con su novia Denise: “La historia empezó en pandemia cuando ella hacía tortas para enviarles a amigos; luego fueron cajas de desayunos. Fue creciendo hasta que abrimos este local con atención al público y también nos contratan para el catering de mesas dulces en todo tipo de fiestas”. Sobre esto, Christian Soldán destacó: “Entre todos los locales damos trabajo a 130 personas, eso nos pone muy contentos en un momento duro y nos ayuda a todos a progresar, a crecer”.

Luego, el entrevistado fue consultado por Silvia Süller, una relación que siempre fue tensa, y confesó: "No tengo relación hace muchos años. Pasaron muchas cosas. Prefiero no decir más para no generar polémica". Ante esto, también aclaró que por el momento no le interesa tener ningún tipo de revinculación.

A su vez, habló de su tío Guido Süller: "No me veo con él desde hace mucho. Sí con mi tía Norma, mi tío y sus tres hijos. Mis primos Sebastián, Yamila y Barbie siempre fueron como hermanos para mí. Nos vemos siempre, para Pascuas, cumpleaños, para festejar. Navidad, Año Nuevo, lo que sea". Por último, habló de su relación con Marilyn, la primera hija de Silvia, antes de conocer a Soldán: "Sí, con mi hermana nos vemos. Tengo dos sobrinos de ella: Francisco y Benjamín, del que soy el padrino".