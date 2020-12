El escándalo en relación a los mensajes discriminatorios, xenófobos y antisemitas que tuvo de protagonistas a Los Pumas sigue dando que hablar en los medios y en redes sociales. Uno de ellos, Santiago Socino, escribió durante el año 2011 que "le pegaría un tiro" a Claribel Medina sumando que "debería ser deportada". Horrorizada, ella estalló en redes sociales contra él.

Ahora, en diálogo con "Hay Que Ver", por El Nueve, la actriz contó que el joven le escribió un mensaje largo a través de las redes sociales. "Como no tenía mi teléfono me escribió por Instagram, porque no tengo cuenta de Twitter. Fue algo que pasó anoche y me sorprendió. Le comenté que quería compartirlo y él me dijo que sí, que quería terminar con esta historia por su familia, por la mía y por todos. Me parece que aunque lo que pasó fue fuerte, nadie tiene la verdad de nada y a veces hay que permitir ver qué le pasó al otro", explicó.

Allí contó que le dijo que dudó en escribirle "porque no sabía cómo podía llegar a repercutir" y contó que si bien había intentado conseguir su teléfono, buscando unas disculpas más personales, no se dio. Sobre esto, leyó: "Te quería pedir disculpas honestamente, desde lo más adentro mío. No me alcanzan las palabras para disculparme y decirte lo avergonzado y arrepentido que estoy de lo que hice. No tengo nada en contra tuyo ni de nadie, no soy así y tampoco encuentro explicación a lo que escribí en ese momento. No te lo merecés, nadie se merece eso".

Sobre esto, el hooker de 28 años que se desempeña en los Jaguares, sumó: "De nuevo te pido un millón de disculpas, nunca quise generar lo que generé, ni en vos ni en nadie. Obviamente entiendo que estarás mal, igual que yo. Destrozada vos y tu familia, pasando un momento horrible como estoy yo también, y te pido perdón". Y sentenció: "Espero entiendas el sentido del mensaje, no sé si vas a tomártelo bien pero te juro que esto es sincero de mi parte. Me avergüenza muchísimo lo que hice en ese momento. Perdón de vuelta".

Ante esto, Medina no dudó en leer lo que le contestó ante esta situación y expresó que "hay que tratar de cerrar esta historia, sería bueno cerrarla juntos". La conductora, actualmente en el Cantando 2020, reflexionó y no dudó en perdonarlo: "Esto habla muy bien de él. Yo lo tomé bien y le acepté las disculpas. Entiendo que nos equivocamos y yo no soy quien para crucificar a alguien. Si él necesita que su familia esté en paz, y yo que la mía también, ¿por qué no cerrar esta historia? Pasaron ocho años y el hombre está arrepentido".