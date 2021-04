¡Roja de vergüenza! Sabrina Rojas le hizo un reclamo a Nancy Pazos por Luciano Castro y la puso muy incómoda

Nancy Pazos contó en el 2016 que había dejado pasar la chance de un amorío con Luciano Castro y Sabrina Rojas se lo recordó

Luciano Castro tiene un largo historial como galán en los medios argentinos y Sabrina Rojas lo sabe bien. En los últimos años, la pareja de actores pasaron por distintos momentos de celos en su relación, que hoy se encuentra muy firme. Pero hoy Sabrina Rojas logró que Nancy Pazos se pusiera roja de la vergüenza al contar que hace unos años vivió una tensa situación de celos con Luciano Castro por culpa de la periodista. "¡Lo que te perdiste, Nancy, lo que te perdiste!", le recriminó divertida Rojas.

Invitada a Flor de equipo junto a Brenda Gandini para hablar de Desnudos, la comedia que pronto estrenarán en el Teatro Metropolitan, Sabrina Rojas logró dejar sin palabras a Nancy Pazos cuando contó la situación de celos que vivió hace 5 años con su marido, Luciano Castro. En el 2016, la periodista develó en una entrevista televisiva que había dejado pasar la chance de tener una relación con uno de los galanes argentinos de los últimos años.

Marcelo Polino quiso que Rojas contara alguna situación de celos que hubiera vivido con su marido y la actriz no dudó: "Con Nancy. Una vez dijo que Luciano le tiró onda y yo lo llamé a él para decirle ‘perdón, nunca me contaste esto’". Desconcertada, Flor Peña preguntó si se refería a Nancy Dupláa, pero Rojas respondió rápidamente que hablaba de la panelista del programa, Nancy Pazos, mientras a la periodista le iba cambiando el color de su rostro.

"Yo conté una pelotudez al aire que no pienso repetir. Pero solo quiero decirte, Sabrina que terminé llorando ese día porque tu marido me llamó para pedirme explicaciones", se explayó Pazos. La actriz aseguró que su marido llamó a la periodista "porque no se acordaba" de la situación. "¡Lo que te perdiste, Nancy, lo que te perdiste!", cerró Rojas con humor la lejana historia de celos.

El piropo de Luciano Castro a Nancy Pazos

En el 2016, Luciano Castro contó en Los Ángeles de la Mañana que le había pedido explicaciones a Nancy Pazos por sus palabras en una entrevista en la que aseguraba que el actor la había piropeado en un ascensor. Según había relatado la propia periodista, la situación se había dado en un ascensor de Ideas del Sur y ella dejó pasar la chance de tener un amorío con uno de los galanes argentinos.

Nancy Pazos contó en el 2016 que había dejado pasar la chance de un amorío con Luciano Castro y Sabrina Rojas se lo recordó

"No me acordaba en lo más mínimo... pero no me sorprende que haya encarado a una mujer", le aseguró en aquel momento el actor a Ángel de Brito. Castro la llamó a Pazos porque no recordaba la secuencia pero quería saber cómo había sido porque tenía que responder ante el requerimiento de Sabrina Rojas: "Era cortar con Pazos y llamar a Rojas". "Me dijo que en ese momento no fui ordinario, ni le dije ninguna guarangada, ni fue algo desubicado", terminó de aclarar el actor sobre el momento que vivió con la periodista.