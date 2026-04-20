La familia real británica conmemorará el centenario de la difunta reina Isabel

FOTO DE ARCHIVO: Una persona pasa junto a un mural que representa a la reina Isabel II de Reino Unido y al rey Carlos de Inglaterra en Shankill Road, en Belfast, Irlanda del Norte

El ​rey Carlos visitará el lunes una exposición dedicada al vestuario de su difunta madre, el primero de una serie de actos ‌a los que asistirá ‌la familia real británica para conmemorar el que habría sido el centenario de la difunta reina Isabel el martes.

Isabel II, la monarca del Reino Unido más longeva en el trono y en vida, nació el 21 de abril de 1926 y estuvo 70 años como reina antes de fallecer en septiembre de 2022 con 96 años.

Tal es ​su impacto perdurable que ⁠una encuesta de YouGov de la semana pasada reveló que el ‌81% de los encuestados tenía una opinión positiva de ⁠ella, más que de cualquier otro ⁠miembro vivo de la familia real.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No creo haber visto nunca a nadie con un sentido del deber como el suyo", dijo la esposa de ⁠Carlos, la reina Camila, en un documental de la BBC ​emitido el domingo.

"Debió de ser muy difícil estar ‌rodeada de hombres mucho mayores", dijo ‌Camila sobre la ascensión al trono de Isabel en 1952, ⁠a los 25 años. "No había mujeres primeras ministras ni presidentas. Ella era la única, así que creo que se forjó su propio papel".

Para conmemorar el aniversario de su nacimiento, Carlos y Camila visitarán una ​nueva exposición, "Queen ‌Elizabeth II: Her Life in Style" ("La reina Isabel II: Una vida con estilo"), que se encuentra actualmente en el Palacio de Buckingham.

Más de 300 piezas, que van desde su vestido de novia hasta el atuendo que lució en su breve ⁠aparición en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se exhiben en la mayor exposición jamás realizada de su vestuario.

Famosa por llevar colores vivos y sombreros a juego, en una ocasión bromeó: "Hace falta que me vean para que me crean".

El martes, el rey y otros miembros de la realeza visitarán el Museo Británico para ver los diseños definitivos de ‌un monumento nacional en memoria de su madre, mientras que la hermana de Carlos, la princesa Ana, inaugurará oficialmente el Jardín de la reina Isabel II en el Regent’s Park de Londres.

Por la noche, Carlos y Camila ofrecerán una recepción a la que asistirán representantes de las organizaciones ‌benéficas que su madre apoyaba, así como varias personas que celebrarán su centenario.

Las conmemoraciones de la familia real se producen después de que el Gobierno ‌anunciara el domingo ⁠la creación de una nueva organización benéfica independiente, la Queen Elizabeth Trust, dedicada a la restauración de espacios ​comunes en las comunidades, respaldada por 40 millones de libras (54 millones de dólares) y con el rey como mecenas.

(1 dólar = 0,7402 libras)

Con información de Reuters