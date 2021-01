La doble exigencia es cada vez más fuerte para Boca Juniors, que sigue sin conseguir campeonar en la Copa Libertadores de América tras la fuerte caída ante Santos en Brasil. En un contexto complejo, Sebastián Domínguez cuestionó las contrataciones del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme y destacó que "a largo plazo, en algún momento, Boca la va a ganar pero si la única forma de conformar equipos es para ser campeón de la Copa, se toman malas decisiones". En la misma línea, el periodista de ESPN disparó: "Si me das una lista, te digo que 18 o 19 no sabés por qué los contrataron".

Ante esto, el vicepresidente Mario Pergolini no dudó en mostrar su molestia por las constantes críticas. A veces lo hace en su programa de radio, junto a sus panelista de Vorterix pero en esta ocasión utilizó su Instagram oficial. Compartiendo la nota donde el ex Vélez Sarsfield criticó duramente al Consejo de Fútbol, escribió con su tono irónico y tan característico: "Ganamos campeonatos, llegamos a semifinales pero... ¿Tanto les molesta que nos vaya bien?". Rápidamente los distintos medios levantaron su respuesta y el comunicador no hizo caso omiso a los dichos.

Ante la réplica de las declaraciones en un medio partidario, a través de Twitter, Domínguez expresó: "Vamos por parte: el debate era la obsesión por 7ma libertadores, yo sostengo que ganar la copa va a ser el fruto de un trabajo a largo plazo y de algo no inmediato, puede pasar pero es menos probable, convivir con esa presión auto impuesta me parece ilógico y riesgoso. Boca, desde mi punto de vista (puedo estar equivocado) siempre tuvo más superpoblación que competencia en su plantel (mucha cantidad de jugadores para distintos puestos pero, algunos innecesarios)". Y sumó: "Boca va a ganar la Libertadores otra vez, claro que va a ser campeón, y del mundo también, eso va a pasar. El problema es cómo se busca, porque todos los equipos importantes en el mundo, no sólo Boca, tienden a ser una oportunidad cuando pierden el equilibrio".

Continuando con el extenso hilo, el periodista de ESPN sumó: "Boca va a ganar la Libertadores otra vez, claro que va a ser campeón, y del mundo también, eso va a pasar. El problema es cómo se busca, porque todos los equipos importantes en el mundo, no sólo Boca, tienden a ser una oportunidad cuando pierden el equilibrio". Y además, habló de los grandes problemas en las inferiores: "En el medio, se perdieron infinidad de juveniles que traen algo que es intransferible, el amor y el cariño del club que te vio nacer. Entonces yo creo que es tiempo de dar chances a más pibes e ir a contratar sólo calidad real, comprobada".

Para cerrar y ganándose los halagos y la banca de la mayor parte de los hinchas de Boca, manifestó: "Jugar en Boca tiene que dejar de ser una oportunidad para oportunistas. Jugar en Boca tiene que ser un privilegio absoluto, que con el paso del tiempo de defienda con uñas y dientes. Y que, puertas adentro genere una pertenencia que pase de generación en generación". Y sentenció: "Ahí no tengo dudas que Boca va tener una identidad que va a caminar más cerca de su grandeza. A veces no tengo este tiempo para explicar al aire. Y me pareció oportuno".