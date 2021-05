Nicole Neumann vs. Fabián Cubero: la exclusiva casa que desató una nueva guerra entre la expareja

La rubia y "Poroto", cada vez más distanciados.

La batalla personal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero acaba de sumar un nuevo episodio en las últimas horas: ahora están en la lucha por una casa exclusiva en un country valuada en 800 mil dólares. Allí, la modelo de 40 años vive con Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que tuvo con el exfutbolista.

De acuerdo con la información publicada por la revista de espectáculos Paparazzi, decidieron entre ambos que las niñas permanecieran en dicha propiedad hasta que consiguieran venderla. Sin embargo, la pandemia de coronavirus complicó todo por el peligro de contagio existente, motivo por el cual la vedette no habría dejado que alguien desconocido ingresara al lujoso hogar.

Incluso, Gente comunicó que Cubero determinó accionar legalmente para revertir esta situación, o bien para encontrar otra vía económica en la que recupere su parte del bien conyugal. Por lo tanto, si bien ellos habían hecho las paces mientras una de las nenas estaba internada, quedó claro que el vínculo a la distancia no ha mejorado demasiado.

La mencionada casa que pertenece a Nicole y al exjugador de 42 años comprende 1356 metros cuadrados y está publicada en la inmobiliaria Gili Propiedades. Allí aportan la descripción de todos los espacios y los compartimientos que posee: la dependencia de servicio, un lavadero, un extenso hall, un bicicletero, dos cocheras más un jardín con una piscina y una parrilla.

Por dentro es todavía más impactante, ya que cuenta con una amplia cocina, un comedor diario, un living con chimenea, un escritorio, un toilette para los invitados, dos habitaciones en semisuite, una sala de juegos, un vestidor y un baño con jacuzzi ubicado en la planta alta.

La ruptura en la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Según reveló ella misma en mayo de 2017, terminaron el vínculo sentimental con el exdeportista por un desgaste lógico de tanto tiempo y porque ella empezó de a poco a dejar de sentir cosas por él. "Me acercaba menos, tenía menos gestos de ternura, compartíamos menos cosas. Necesitaba estar más tiempo afuera de mi casa que con él", admitió.

"No me sentía completa. Es verdad que Fabián es el hombre ideal, pero también es cierto que las emociones se encienden o se apagan y uno no lo puede controlar. Yo no puedo ser deshonesta conmigo misma. La vida no es apretar un botón y decidir a quién amar. A veces el hombre ideal no es el ideal para uno. Cuando dejás de sentir cosas por la persona que amaste, aceptarlo es un proceso muy duro", completó.