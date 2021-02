El conflicto entre Ángel De Brito y Nicole Neumann no es nuevo, pero esta vez se terminaron las declaraciones cruzadas ya que la modelo decidió ir a la Justicia después de las últimas desatinadas declaraciones que dio el periodista a través de un móvil con Hay que Ver.

A través de su abogado, Rafael Cuneo Libarona, Nicole le envió una carta a documento a Ángel de Brito y le pidió que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en su contra, según informaron en Intrusos.

De acuerdo a la acusación, la serie de comentarios del periodista "excede la libertad de prensa y tiene que retractarse en las próximas horas".

Porque el conductor de Los Ángeles de la Mañana no sólo opinó en contra del rol de la rubia como panelista en Nosotros a la Mañana sino que recargó munición pesada y no sólo se refirió a su forma de ser sino a detalles de su vida privada.

Si bien el plazo para retractarse es estricto, dado que le dieron 48 horas, De Brito está de vacaciones en la Patagonia. En este sentido, Adrián Pallares opinó al aire de Intrusos: "No creemos que le haya llegado al lugar donde está descansando y si llegó a su casa nadie la recibió, muchachos. Así que...".

El motivo de la carta documento

Tras haber señalado la "la maldad de LAM" en una discusión con Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana, la modelo no volvió a referirse al conductor del programa de El Trece. Pero Ángel De Brito se lo tomó personal y salió al ataque de la rubia a través de su cuenta de Twitter en la que lanzó: "En vez, de querer “sacarse #lam de la cabeza” tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo, para lucirte en un panel".

Y no conforme, tras ser consultado por esta declaración desde el magazine Hay que Ver, el conductor de LAM aprovechó para volver a cuestionar el rol de la modelo como panelista. "Hoy por hoy, no la llamaría. Hoy siento que no aporta absolutamente nada. Bueno, de hecho, tampoco aporta en el programa en el que está. Sólo aporta cuando tiene que hablar de un tema propio, cuando se pelea con alguien", lanzó.

Cada una de esas declaraciones fueron incluidas en la carta a documento, enviada por Libarona, con la que Nicole llevó al periodista a la Justicia.

El documento agregaba mensajes aún más fuertes que el conductor había pronunciado en contra de la modelo como por ejemplo: "Cómo se va a hacer cargo de las bajezas ajenas sino se hace cargo de las propias, de su relación con su hermana, con su madre, de como lo garcó a Cubero".