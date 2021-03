El ex defensor de Fabián Cubero salió a defender a Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más cuestionados en este momento por su actualidad en Boca, y salió al cruce de Mauro Zárate, quien no goza de minutos justamente en ese equipo. "Es imposible que Mauro vuelva a Vélez", disparó.

Cubero, que actualmente, también es Director de Relaciones Institucionales del club de Liniers sostuvo que cree que es "imposible" con cualquier dirigencia posible. De esta forma, una vez más, el futuro del ex jugador del Birmingham y de la Lazio, entre otros tantos equipos, está cerrado en la institución fortinera.

Con respecto a la defensa de Miguel Ángel Russo, Fabián Cubero, embajador de LatinBet24, contó: "Veo que hay partidos en los que calcula. A Miguel le gusta ganar, por eso ganó lo que ganó y si tiene que defender, defiende". Sin embargo, también lo defendió de los ataques que lo acusan de "cauteloso" y dijo: "Se lo tilda de no proponer, pero no siempre uno busca ganar yendo al frente, a veces se espera, se juega de contra”.

Por otro lado, Cubero hizo hincapié en que le resulta raro ver a Zárate en el banco de suplentes de Boca, ya que considera que tiene condiciones para ser titular en prácticamente cualquier equipo. Sin embargo, el tiro al ex jugador de Vélez le salió mal y de pretender volver a la Selección Nacional ahora ni siquiera suma minutos.

Más allá de esa falta de Zárate en el plantel de Boca, Cubero no se ilusiona con un retorno al conjunto de Liniers, ya que sostiene que "no hay posibilidad". Sin embargo, aun así mucha confianza en el DT, Mauricio Pellegrino: “Después de que se fue Heinze hubo incertidumbre, pero Pellegrino está muy bien, tiene recorrido internacional y le gusta mucho ganar. No tiene miedo de cambiar para hacerlo y esa diversidad de ideas hace que se abran los partidos”.