Este domingo se podrán ver cinco planetas sin telescopio

El domingo 19 de julio antes del amanecer y por tan solo 45 minutos se podrán ver a cinco planetas junto a la luna, sin ningún tipo de telescopio o tecnología especial.

Según informó el educador experimentado en astronomía Dr. Jeffrey Hunt, solo bastará con mirar hacia el cielo en una zona donde no haya mucha contaminación lumínica y observar cómo aparecen Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. En esta ocasión, se podrán ver a simple vista a los planetas mencionados y, si se cuenta con un telescopio, también a Urano y Neptuno.

Este fenómeno se produce cuando están al mismo lado del sol varios planetas, formando una línea un tanto imperfecta. Una vez pasado el 19 de julio, los cinco planetas estarán en el cielo sin la luna. Sin embargo, el fenómeno podrá ser observado nuevamente pero con mayores precisiones tecnológicas hasta el 25 de julio.

Jeffrey Hunt aconsejó encontrar un lugar con horizontes claros en el este-noreste y suroeste y admitió que un binocular puede ayudar a encontrar la luna, a Mercurio y a Júpiter. A través de su página web When the Curves Line Up, el experto evidenció que este fin de semana se podrá ver en el cielo algo similar a esto: